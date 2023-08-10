新臺幣 345 萬元起 / 全面導入 48V 輕油電、iDrive 8.5 系統　小改款 BMW X5 & X6

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外觀方面，第四代小改款 X5 (G05 LCI) 以及 X6 (G06 LCI) 融入新世代設計語彙，與先前的差異相當明顯，車頭如今變得更加銳利且整合了箭矢形日行燈，保險桿內部線條也變得更為立體，尾燈以上下鏡射的 L 型燈條結合左右兩側尾燈，勾勒出專屬「X」字樣。xDrive40i M Sport 搭配兩側垂直的Air Curtain氣簾設計、黑色高光澤車側鰭片導流飾板與 20 吋 M 輪圈；xDrive30d xLine 則採用大量霧銀飾條妝點，結合鋁質登車踏板、霧黑防刮材質輪弧、霧銀車尾後下護板結合 19 吋 V 輻式輪圈。而 X6 M60i xDrive 則擁有專屬 M Sport Pro 外觀套件，採用黑化雙肋直柵式水箱護罩搭配專屬 M 飾徽，光型變化智慧 LED 頭燈以燻黑設計，結合 M 雙肋型後視鏡、22 吋 M V 輻式輪圈、紅色 M 煞車套件、黑色高光澤 M 擾流尾翼及黑化矩形四出排氣尾管。X6 M Competition 配備 M 空力套件，搭配燻黑造型光型變化智 慧LED 頭燈與 M 碳纖維水箱護罩結合前保桿下方與兩側的黑色高光澤進氣口造型，加上車側的 M 碳纖維後視鏡外蓋及 M 星輻式鍛造輪圈；車尾部分則採用黑色高光澤後下擾流設計，結合 M 碳纖維擾流尾翼與口徑達 100mm 的四出排氣尾管。
內裝方面，兩者依然維持著先前駕駛導向的駕駛座艙設計，標配雙前座電動腰靠、雙前座加熱座椅與豪華型四區恆溫空調含奈米微粒空調濾網，中央由 12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕構成懸浮式曲面螢幕，並導入全新的 BMW Operating System 8.5 使用者介面，加入首見 QuickSelect 快捷選單的同時，更搭載 AR 擴增實境導航功能、車況抬頭顯示器、智慧語音助理 2.0、手機無線充電裝置以及 BMW 手機數位鑰匙 2.0 等。另外，在副駕駛前方飾板加入了車型字樣的箭矢造型氛圍燈模組，豪華感與科技感得到了大幅提升。安全科技方面，標配新世代 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，擁有變換車道輔助、手機遙控停車、自動倒車輔助以及記憶路徑停車輔助
動力方面，全車系捨棄 4 缸引擎並全面導入 48V 高效複合動力科技搭配 8 速 Steptronic 手自排變速箱，以進一步提升油耗與排放表現：xDrive40i 配置 3.0L 直列六缸渦輪增壓汽油引擎，提供 381HP/520Nm 的性能表現，0 至 100 公里加速時間縮短至 5.4 秒；位於旗艦的 M60i xDrive 則採用 4.4L M TwinPower Turbo V 型 8 汽缸汽油引擎，可於 5,500rpm 爆發 530 匹最大馬力，750Nm 的最大扭力則於 1,800rpm 時即可湧現，從靜止加速到 100 公里也僅需要 4.3 秒。另外也有提供 xDrive30d 3.0L 直六柴油引擎，具有 286HP/650Nm 的最高動力輸出，能夠在 6.1 秒內從 0 加速到 100 公里。
而首次導入的 X6 M Competition 方面，代號 S68 的 4.4 升 M TwinPower Turbo V 型 8 缸汽油引擎如今同樣導入 48V 輕油電複合系統，提供高達 12 hp 的額外功率和 200 Nm 的扭矩，並換上優化過的曲軸、渦輪增壓器、進氣岐管以及供油系統，配合上八速 M Steptronic 手自排變速箱以及 M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統，在 1,800rpm 時提供 750 Nm 的峰值扭力，並在 6,000rpm 時產生 625HP 的最大馬力，從 0 加速到 100 公里/小時僅需 3.9 秒，最高電子限速為 250km/h (選配 M 駕駛套件後更能將極速提升至290km/h)。
BMW X5 及 X6 在現今主流 SUV 市場中擁有無法撼動的地位，以運動化理念來打造 SAV (Sport Activity Vehicle) 以及 SAC (Sports Activity Coupé)，在斯文的外表下卻藏有豪放不羈的性格表現，還能攜家帶眷前往戶外接近大自然的全方位豪華座駕，並佐以完善的安全防護配備；而在科技的支持下，本次 LCI 小改款全車系導入 48V 輕油電技術及 iDrive 8.5 使用者介面，錘煉出別具風格的新世代豪華休旅獨特樣貌，相信能再掀國內豪華運動休旅市場波瀾。