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新臺幣 1,288 萬元起　Aston Martin DB12 正式在臺發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Aston Martin 總代理永三汽車今日 (8/10) 於台北市中山區 Chalet V 舉辦「DB12 媒體發表會」，運動性格和動態操控方面皆大幅提升，底盤則帶來全面性的升級及諸多科技挹注，建議售價為新臺幣 1,288 萬元起 (含台灣專屬配備規格)。

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Aston Martin DB12
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Aston Martin Taiwan 品牌總經理 蘇士松 (左) 與 Aston Martin 大中華地區 銷售運營區域經理 袁可嘉合影。
Aston Martin DB12
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外觀上，DB12 整體車身輪廓與 DB11 極其相近，主要著重於細節上的變革，同時也被原廠定義為一輛 Super Tourer；車頭標誌性的「凸」字型水箱護罩面積增加 56%，並首次搭載品牌全新設計的飛翼廠徽，頭燈也換上新設計 LED 頭燈，前保險桿下緣則使用了更加乖張的設計線條；來到車側，可以看見 DB12 仍維持了流線形的車身，以創造更低的風阻係數，前軸加寬 6 mm、後軸增加 22 mm 呈現更寬廣的車身，標配 21 吋鍛造五輻銀色輪圈 (尺寸為前 9.5J、後 10.5J)，使跑車感看來更加強烈，再搭配 Michelin Pilot Sport S 5 輪胎，側裙延續車頭分流器造型，突顯品牌英倫暴戾美學。尾部分則可以看到加入了全新的 C 字形尾燈，並搭配單邊雙出尾管設計。

Aston Martin DB12
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內裝方面經過大幅度更動，原廠表示內裝設計朝向更豪華、更精緻且更科技的開發理念，並以駕駛人為導向；較值得一看的是，DB12 搭載由 Aston Martin 獨立設計和開發的雙 10.25 吋、1970x720 高解析度之螢幕，電容式觸控反應僅需 30 毫秒，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto；除了縮小了排檔桿以外，排檔桿、駕駛模式選擇、懸吊控制、ESP、排氣閥門、車道輔助系統、通風椅等皆保留實體控制鈕，有助於駕駛者於駕駛時進行車輛的操作。車室更使用上全新縫線花紋來彰顯其精緻的細節，採用來自蘇格蘭頂級皮革 Bridge of Weir，同時搭載品牌新推出的菱格紋絎縫造型，可選用頂級全皮革或 Alcantara 材質，豪華感嶄露無遺。標配 11 支 Aston Martin 揚聲器 390 瓦音響系統 (另可選配 Bowers & Wilkins 15 支揚聲器)

Aston Martin DB12
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動力部分，Aston Martin DB12 搭載來自 Mercedes-AMG 的 M177 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，並在經過大規模優化調教後，搭配上 8 速 ZF 手自排變速箱，可輸出 680PS@6,000rpm 最大馬力與 800Nm@2,750-6,000rpm 峰值扭力，0-100km/h加速僅需要 3.6 秒即可達成，極速更可達到 325km/h。底盤部分也進行進化調教，包括前後避震塔頂、引擎拉桿、前後強化底板、前橫樑及後隔板的材質等，整體剛性提高 7%；令導入電子限滑差速器 (E-Diff) 以及新一代 ESC，給予車頭更多的抓地力；透過 GT、Sport、Sport+ 等模式切換，配合上新一代智能自適應懸吊系統，相較於 DB11 提升 5 倍可變作動區間，讓駕駛者在日常使用可以舒適安穩，在充滿挑戰的道路上顯得生動活潑。

Aston Martin DB12
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Aston Martin DB 車系自 1948 年由 2-Litre Sports (隨後更以時任掌管者 David Brown 的縮寫取名為 DB1) 在 Spa 24 Hours 賽事中獲得冠軍後便立下地位基石，擁有賽道戰績加冕和優秀道路性能的 DB 車系自此獲得消費者們的愛戴；更在 1964 年動作長片「007：Goldfinger」中，由 DB5 大放異彩，自此成為戲中主角 James Bond 最具代表性的「出勤搭檔」，結合優雅和暴戾的英倫硬漢的性格深植車迷心中，在層峰市場中的地位難以取代。

Aston Martin DB12
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