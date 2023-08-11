尊榮享受！小改款配備再升級　Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC 試駕

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本次試駕車款為 Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC，建議售價為新臺幣 409 萬元起。新在哪裡？
外觀：
●導入新世代設計語彙，車頭流線感更加突顯，全新前保桿設計。
●全新頭、尾燈造型，標配 LED 頭燈新增兩個光點燈眉 (選配多光束則會採上下共 4 個光點燈眉)。
●新增兩個車色：晶石藍、Manufaktur 層峰灰。
●依舊搭載 20 吋輪圈。
●全景天窗。
●感應式尾門。
內裝：
●車室維持既有格局，內飾板採用木紋材質鋪呈，出風口則採鍍鉻金屬飾條點綴。
●新世代電容式多功能 Nappa 真皮包覆方向盤。
●中控螢幕、數位儀表：依舊是 12.3 吋 (數位儀表提供全新風格、中控螢幕導入 MBUX 2.0 多媒體系統)。
●無線 Apple Carplay、Android Auto。
●手機無線充電。
●Autohold、電子手剎車。
●雙區恆溫空調。
●13 支 Burmester 環場音響系統。
●雙前座電熱椅。
●Energizing 智慧空氣淨化系統。
●Mercedes me connect APP 與車輛配對成功後，車主即可透過 OTA 線上更新，隨時更新最新系統資訊，更可以透過 Mercedes me Store 數位增訂擴充功能，解鎖或延長專屬的豪華服務。
動力：
●採用 3.0 升直列六缸渦輪增壓油電引擎，搭配 48V 輕油電系統，以及 9 速手自排變速箱和主動式四輪驅動配置。
●最大馬力：381hp/5,800-6,100rpm 綜效 401hp、最大扭力：51.0kgm/1,800-5,000rpm、0-100km/h：5.6s、平均油耗：11.2km/L。
外觀部分，小改款 Mercedes-Benz GLE 導入新世代設計語彙，車頭局部設計改動使流線感愈加突顯，擁有全新前保桿造型，搭配星芒式水箱護罩和鍍鉻雙柵式飾條。標配 LED 頭燈則新增兩個光點燈眉，若選配多光束智慧型 LED 頭燈，則會採上下共四個光點燈眉點綴；尾燈同步進化，由兩個水平光暈式燈條構成。同時更新增「晶石藍」與「 MANUFAKTUR 層峰灰」兩種新車色，為想展現個人品味的車主提供不同的選擇。
導入新世代設計語彙，車頭局部設計改動使流線感愈加突顯。
標配 LED 頭燈新增兩個光點燈眉，若選配多光束智慧型LED頭燈，則會採上下共四個光點燈眉點綴。
搭配星芒式水箱護罩和鍍鉻雙柵式飾條。
Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC 尺碼分別為 4,924x2,010x1,797mm，軸距為 2,995mm。
車頂配置金屬妝點的行李架。
後視鏡上緣採與車身同色烤漆。
配置方便上下車的登車踏板。
試駕車配置的是 20 吋五輻雙肋式輕合金輪圈。
尾燈同步進化，由兩個水平光暈式燈條構成。
後保桿配有大面積鍍鉻飾板，視覺感極其強烈。內裝方面，換裝新世代電容式多功能 Nappa 真皮包覆方向盤，內裝飾板則以木紋材質鋪墊呈現豪華質感。此外，出風口採鍍鉻金屬飾條點綴，甚至提供與 Mercedes-Maybach GLS 同款的「MANUFAKTUR 魅黑流線鋼琴烤漆飾板」頂級內裝飾板作為選配。雙 12.3 吋高解析螢幕在數位儀表中提供了全新風格，中控螢幕更導入 MBUX 2.0 多媒體系統，使操控介面更加人性化與語音助理的互動也更智慧；同步提供 OTA (Over-the-air) 更新功能，導航系統更整合 Google POI 興趣點資訊，並提供 MBUX 擴增實境功能，透過「魚骨式箭頭」提示道路指引方向，使複雜的導航資訊變得更容易判讀。而透過無線連接的 Apple CarPlay 與 Android Auto功能，得以滿版呈現資訊於中控觸控螢幕上，使視覺與便利性皆獲得顯著提升。此外，更導入 Dolby Atmos® 全景聲環繞功能，透過 Burmester 環場音響系統，打造更加優質的音質。Energizing 智慧空氣淨化系統利用針對懸浮微粒、二氧化硫、過敏原的精密感知器，監控與確保最佳空氣品質。兩段式過濾功能會徹底阻絕微粒有害空氣，除了以智能方式自動在新鮮空氣與空氣循環模式之間切換，也會將狀況即使顯示在 MBUX 多媒體系統螢幕上。在空間基礎上，搭載多項實用而舒適的配備，如選配第三排雙人座椅後，一舉進階到第二排座椅電動調整功能。從獨自壯遊到舉家暢遊，全新 GLE 給所有在座者充裕空間，壯大生活精彩、自由徜徉。
安全科技方面，標配進階智慧駕駛輔助套件，包含 DISTRONIC 智能定速測距輔助、智能轉向輔助、閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測及車道壅塞防撞輔助、主動盲點輔助含離車警示輔助、主動轉向煞車輔助、主動車道維持輔助、PRE-SAFE® PLUS 主動後方安全防護、PRE-SAFE® 主動側撞防護等。另擁有智能停車輔助含 360 度環景攝影、智能警示輔助、駕駛注意力輔助等。
內裝體現品牌擅長的奢華質感。
內裝飾板以木紋材質鋪墊呈現內斂豪華質感，甚至提供與 Mercedes-Maybach GLS 同款的「MANUFAKTUR 魅黑流線鋼琴烤漆飾板」頂級內裝飾板選擇，透過奢華元素與頂級用料堆疊賓士專屬的豪華美學。
換裝新世代電容式多功能 Nappa 真皮包覆方向盤。
在 12.3 吋數位儀表中提供了全新風格。
配置的 HUD 抬頭顯示器可清晰投射駕駛資訊。
中控螢幕更導入 MBUX 2.0 多媒體系統，使操控介面更加人性化與語音助理的互動也更智慧；透過無線連接的 Apple CarPlay 與 Android Auto功能，得以滿版呈現資訊於中控觸控螢幕上，使視覺與便利性皆獲得顯著提升。
同步導入 Dolby Atmos® 全景聲環繞功能，透過 Burmester 環場音響系統，聲音得自多方湧入，使乘坐者被音樂環繞，打造無與倫比的臨場感。
標配 THERMATIC 標準型雙區恆溫空調 (含後座出風口)。
下方整合手機無線充電盤、Type-C 充電線插口及杯架。
中央具有扶手設計，同時更以多色氛圍燈打造奢華氣息。
中央置物空間擁有 Type-C 插座。
車頂配有大面積電動全景玻璃天窗。
電動雙前座附記憶套件和 4 向腰靠調整，成就尊榮的乘坐感。
門檻上貼有 Mercedes-Benz 字樣金屬飾板。
第二排座椅可進行電動傾斜、前後滑移及收折調整，空間表現頗為充裕，乘坐感受也十分舒適。
中船出風口下方設置兩個 Type-C 插座。
行李廂標準置物容積為 630 公升，將第二排及第三排座椅傾倒後可提高至 2,055 公升，底板相當平整。
使用者可透過尾廂右側按鈕控制氣壓懸吊及後排椅背，減輕裝卸物品的負擔。
底板下方擁有相當寬闊的置物空間。動力方面，小改款 Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC 搭載 3.0L 缸內直噴渦輪增壓直列 6 缸汽油引擎，48V 輕油電系統 (ISG) 與 9G-TRONIC 九速手自排變速箱結合，使其擁有 381+20HP@5,800∼6,100rpm 最大馬力和 500Nm@1,800∼5,000rpm，0 至 100km/h 加速可在 5.6 秒達成，最高電子限速為 250km/h；此次更強化越野性能，搭載「地表偵視功能」，可透過中控螢幕查看輪胎轉向位置與行進間車前下方的障礙物，而介面上亦以圖像化的方式呈現坡度、側傾角、指南針與轉向角等越野專屬資訊，使駕駛面對陡峭地形亦可輕鬆進行操作；此外，在選配「E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統」後，車輛得以裝配引擎底部保護板與分析各種駕駛情況而自動對每個車輪作出獨立調節的懸吊系統，無論面對野地、沙地或濕滑車道，都能保有操控性與平穩舒適度。
搭載 3.0L 缸內直噴渦輪增壓直列 6 缸汽油引擎，48V 輕油電系統 (ISG) 與 9G-TRONIC 九速手自排變速箱結合，使其擁有 381+20HP@5,800∼6,100rpm 最大馬力和 500Nm@1,800∼5,000rpm。
透過 DYNAMIC SELECT 控制鍵，可切換 Individual、Sport、Comfort、Eco 及越野等駕駛模式。
GLE 450 4MATIC 標準配置主動四輪驅動 (前軸扭力 0%∼50%/後軸扭力 50%∼100%)。
AIRMATIC 氣壓懸吊系統 (選配價 NTD$ 108,000)。將 Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC 開上路，48V 輕型複合動力系統中的整合式啟動馬達架構與電子渦輪搭配之下，帶動空重 2,310 公斤的車體也相當平順，在 COMFORT 模式下加速力道已經非常足夠，而當切換至 SPORT 模式之後，無論是換檔或是油門表現都變得更為積極。原廠的 NVH 工程設計不僅讓震動幅度消弭至微乎其微，也透過出色的隔音表現來壓抑了速度感，既穩健且優雅。在行經蜿蜒路段的時候，所搭配的氣壓懸吊展現 Mercedes-Benz 車系一貫的堅韌取向。但由於 SUV 本身重心較高，所以過彎產生的側傾頗為明顯，整體而言其懸吊雖然舒適，但路面的碎震都能很完整吸收掉，舒適感受相當愜意。
目前市場上無論是一般品牌或是豪華品牌 SUV 車款都相當活絡，消費者的選擇相當多元，而從 1997 年誕生的 ML-Class 演化到現行的 GLE-Class，二十幾年來不斷精進優化，透過更創新的科技革來與對手抗衡。相信第四代小改款車型的推出同樣可以在市場上吸引到愛好戶外休閒，但又想要體面的成功人士。