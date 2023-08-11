手繪塗裝上身 Bugatti Chiron Super Sport Golden Era Car 登場

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Bugatti 發表世界獨一無二的 Chiron Super Sport Golden Era Car 訂製車型。在外觀部分，整車設計保留與標準版 Chiron Super Sport 相同的設計，但這次 Golden Era 車型最大的量點在於車身選用獨特的黑金雙色塗裝，車身上的手工彩繪則是以 Bugatti 品牌成立百年以來各種經典車型的草圖。在駕駛側部位繪製了 19 張草圖，記錄了 Bugatti 自 1987 年以來的經典車型，包括了 EB110、Veyron 和 Chiron 以及最具代表性的 W16 引擎。副駕駛邊則展示 26 款經典車輛，包含 Type 41 Royale 和 Type 57 SC Atlantic等等。除此之外，其尾部的尾翼下方亦可見繪製 Golden Era 的藝術字體。
進入車內，整體配色與外觀相呼應，駕駛側繪製了 EB110、Veyron 和 Chiron 的車頭圖案，而在副駕駛側則繪製了 Type 35、Type 57 SC Atlantic 和 Type 41 Royale 的車頭圖案。兩側車門踏板上分別繪製了三款車型的年代，頭枕和中央鞍座下半部還繪有金色的 Golden Era 字樣。
動力表現上，Chiron Super Sport搭載 8.0 升四渦輪增壓 W16 引擎，最大輸出可達到驚人的 1,600 匹馬力，搭配 7 速雙離合變速箱和四輪驅動系統，其 0-100km/h 加速時間可在 2.45 秒內完成，極速則限制在 440km/h。