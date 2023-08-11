原廠頂級改裝品 BMW 推出 5 Series / i5 專屬 M Performance 套件

我是廣告 請繼續往下閱讀
BMW 發表 G60 BMW 5 / i5 系列專屬的 M Performance 套件。這次原廠針對 G60 5 / i5 系列所推出的 M Performance 套件換上了專屬的碳纖維定風翼，進一步降低車輛的視覺高度，結合 M Sport 車型原有的大型進氣孔設計以及俐落的線條，透露出更加濃厚的性能韻味。
接著來到車側，同樣在原有的造型基礎上增加了碳纖維側裙以及 M Performance 專屬的彩繪。在車輛 C 柱位置還增設了通風口造型的黑色飾板，並輔以 5 的字樣點綴。原廠也提供專屬的車身腰線彩繪，並透過 M Performance 字母點綴，使整體視覺上更具辨識度。
在細節方面，M Performance 套件還提供兩種樣式的後視鏡殼可供選擇，同樣都採用碳纖維材質，僅有造型有所區別。另外 M Performance 套件還具有四種造型樣式的輪圈供車主選擇，最小的選擇是 19 吋 Style 942M，採用 Y 形輻條設計搭配深黑消光配色。再大一號則是 20 吋雙色 939M 輪圈，最後則是 21 吋 Style 943Ml，這是一款交叉輻條輪圈，有雙色表面或者午夜灰供選擇。而在輪圈內部也提供性能化剎車套件，換上打孔通風碟盤、以及 6 活塞前卡鉗（和單活塞後卡鉗） 搭配亮紅色卡鉗及 M 字樣。
車室部分，M Performance 套件提供三種樣式的迎賓踏板供選擇，除最基礎的金屬鍍鉻材質外之外還加入碳纖維材質。其餘還包含了 M Performance 運動化腳踏墊，上方更加入碳纖維紋路以及 BMW M 最具代表性的三色標籤。