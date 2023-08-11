中國經濟陷困境　專家憂北京恐藉此升高台海風險

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美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）表示，中國憑藉軍事能力日益成熟，可能在短期內採取日益咄咄逼人的行動。
這位2015至2016年於美國總統歐巴馬主政期間，擔任國防部長戰略規劃特別助理的中國問題專家指出，這就是為何台海戰爭的風險在這10年期間將達到最高，因中國的軍力比以往更強，同時經濟開始衰退。
白蘭斯表示，回顧歷史，當新興大國經濟放緩、地緣政治問題倍增，就會變得更咄咄逼人，並說當前中國經濟陷入困難，勢必將更難超越美國成為世界頭號強國。
自由開放航行於台灣海峽和南海對全球經濟至關重要，據估計，每年逾3兆4000億美元（約新台幣108兆）的商品行經台灣海峽，佔全球貿易的21%，一旦中國入侵台灣可能會切斷重要的全球貿易路線。
華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）史考克羅戰略安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）副總裁兼高級主任奎尼克（Matthew Kroenig）說，中國經濟成長趨緩，未來可能走跌。
這位「大國競爭回歸」（The Return of Great Power Rivalry）的作者指出，但中共領導人習近平不明白中國經濟在衰退，並堅信中國更強大美國正衰落，擔憂恐將因此引發戰爭，因戰爭通常是由誤判引起。
他表示，因習近平罔顧現實，可能會導致他猶如俄羅斯總統蒲亭，犯下自以為可輕鬆接管烏克蘭的錯誤。
同樣是美國之音8日報導，前印太司令部情報高階官員海軍少將史都德曼（Michael Studeman）7日在華府表示，習近平低估入侵台灣的後果，一旦他對台動武，對中國、對習近平及對全球將產生毀滅性影響。
史都德曼坦承，因中國是獨裁體制，沒有人知道習近平的決策過程、誰敢對他說真話，因此預測他對台灣採取的下一步行動就比較困難。
他說，當前印太地區猶如一片乾草，星星之火即可迅速燎原，一旦戰爭發生不會有真正贏家，因此美國希望能與中國保持熱線溝通，如此才能遏制擦槍走火。
史都德曼指出，但是目前雙方關係存在問題，加上地區安全環境極具挑戰，因此美國正運用各種方式，避免台海發生戰事。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1120811