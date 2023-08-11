Russ Swift 車神助陣、Subaru Car Challenge 正式開跑　2023 Subaru 品牌日重磅回

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金氏世界紀錄特技車手 Russ Swift (左) 與台灣意美汽車董事總經理 方淑霞 (右)。本次重磅邀請登臺的英籍特技車手 Russ Swift 曾創下多項金氏世界紀錄，其中包括 16.07 秒連續甩尾十圈，而現年 72 歲的他仍然相當活躍，並在本次活動上與媒體朋友們熱情互動，並在場地內駕馭多輛不同的 Subaru 表演出精彩絕倫的特技，包含 J-Turn and Reverse Parking (J字轉彎)、Parallel Parking (甩尾停車)、Car on Two Wheels (Two-wheeling) (兩輪駕馭)、Doughnut (甩尾繞圓)、Dance routine (與車共舞) 等，展現品牌核心精神與新世代產品的硬底實力。
展車區擺放意美汽車所導入的全數車系，除了有今年 5 月正式在臺上市的 All-New WRX、All-New WRX Wagon、All-New Crosstrek 等全新改款車型外，亦展出 Forester、Outback、BRZ以及 Solterra，在現場一字排開，讓消費者以及車迷朋友們可以近距離賞車，體驗獨特產品魅力。同時，現場特別精心規劃了「極限試駕體驗區」，讓消費者可以在安全的場域中親身透過完整的試駕體驗，感受「BOXER 水平對臥引擎」、「SGP 全球模組化底盤」、「EyeSight 智能駕駛安全輔助系統」和「SAWD 對稱式全時四輪驅動系統」等四大核心科技。
萬眾矚目的 Subaru Car Challenge 正式回歸，活動不僅考驗參賽者的意志力，在連續 8 小時的比賽中，將右手掌牢牢地按在 The All New Crosstrek 2.0i-S EyeSight 車身的指定位置上，在比賽過程中手掌不得有任何移動，並且會加入不同的遊戲關卡為參賽者增添難度或爭取額外的休息時間，最終堅手到底的 5 名選手將代表臺灣，免費前往新加坡參加總決賽，並將有機會奪得最大獎 Subaru Forester i-L EyeSight。
Subaru 汽車創立於 1953 年，1972年更成為首家推出搭載全時四輪傳動 (AWD) 系統之轎車的廠牌，同時也藉由渦輪增壓引擎與全時四輪傳動系統的結合，率先於日本推出高性能的旅行車款，在賽道及道路上的優秀表現深植全球消費者心中。而本次台灣意美汽車隆重地於臺中市舉辦「2023 Subaru 品牌日」，相信能透過豐富的活動內容，吸引大量民眾參加。