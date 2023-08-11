最快今年第三季亮相　全新改款 CMC Zinger 偽裝車街頭捕獲！

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華汽車自 2005 年推出以 Challenger 底盤為基礎的 Zinger 來取代銷售長達 8 年的 Freeca 之後，於 2015 年再度推出「双蠃ZINGER 2 4L」改款車型，包含新動力系統及新內外觀造型，持續搶占商旅王座。透過照片可以得知，全新改款的 CMC Zinger 在原始既有的輪廓下加入更銳利的線條設計，並擁有更加運動化的尾翼造型及全新尾燈樣式，同時更配有視覺張力極高的雙色鋁圈，帶來更為粗曠且動感的氣息，排氣尾管採單邊單出配置，而後方懸吊則疑似維持非獨立圈簧式，以取得載貨與載人之間的平衡。
照片由讀者 Ken 熱心提供。動力配置方面，儘管原廠目前並未釋出相關訊息，但根據來自環保署的送測資料顯示，原先所搭載的 4G69 2.4L 直列四缸 MIVEC 汽油引擎將由 1.5 升渦輪增壓引擎取代，並搭配上 8 速自排變速系統及後輪驅動，相信可進一步提升油耗表現，不過確切配備依然得等到正式發表後才能揭曉。
現行款 CMC Zinger 搭載 4G69 2.4L 直四 16V 引擎，於 5,250rpm 時可輸出 136ps 最大馬力，於 2,300rpm 時可輸出 21kg-m 峰值扭力，搭配 5 速自排變速箱與後輪驅動。中華汽車 (CMC) 近年以新能源車型策略及多品牌事業發展作為營運展望，不僅在去年(2022) 推出首款自主研發油電複合動力的中華堅兵 P350 Hybrid，更全新導入 MG 品牌，首波引進之 HS，以汽油與 PHEV 兩款動力，搭配完整先進配備、精緻的質感與具競爭力價格，成功進軍中型休旅車市場，並即將在 2023 年 8 月 31 日發表 ZS 都會型休旅車；而今年 (2023) 更針對中華菱利電動車改款提升續航里程，Eclipse Cross 則導入 PHEV 動力科技，全年預估內銷提車約 5.3 萬台。