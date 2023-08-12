▲ Suzuki 新手駕駛訓練營活動持續開催中！

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本次活動的目標是讓每一位新手駕駛都能在這次活動中獲得寶貴的駕駛經驗，從而提升他們的駕駛自信和技能。希望透過這次的活動，能激發大家對駕駛的熱情，並能夠最大限度活用自己的愛車。
隨著安可場活動再度開放報名，所有有興趣的新手駕駛都有機會加入這次的駕駛訓練。車迷和新手駕駛們，請不要錯過這難得的機會，現在就選取合適的場次報名參加吧！
另外為了持續造福新手駕駛，TAIWAN SUZUKI本月購車優惠再加碼：出示駕照或正在駕訓班上課之相關證明，購買SWIFT或IGNIS車款即可享有駕訓班費用13,500元全額補助！此外還可享舊換新優惠價及65萬輕鬆貸購車專案，月付只要9,999就能將愛車輕鬆開回家，領牌再送10,000元加油金！好禮優惠享不停，就是要讓您輕鬆入主無負擔。
時間
地點
報名連結
9月10日(日)
|新北市大龍港駕訓班
新北市汐止區忠一街9巷12號
|https://reurl.cc/zYnanQ
9月17日(日)
|高雄市加昌駕訓班
高雄市楠梓區學專路88號
|https://reurl.cc/DArrLd
9月24日(日)
|新北市大龍港駕訓班
新北市汐止區忠一街9巷12號
|https://reurl.cc/zYnanQ