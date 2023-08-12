台灣福斯汽車新任總裁到職，Volkswagen 品牌嘉年華成首個參與活動！
「福斯人禮遇計畫」會員人數勇破10萬會員大關，為感謝車主會員長期支持，台灣福斯汽車舉辦「2023 Volkswagen 品牌嘉年華」，集結超過700位Volkswagen 車主會員齊聚和平島地質公園，以Love Brand精神與豐富活動內容，實現環境保護目標，藉地景導覽、認識生態，盡享海島風情。同時，孩童界超人氣巨星粉紅豬小妹、MOMO家族哥哥姊姊與孩童共度歡樂時光，引來眾人爭相合影，而小男孩樂團熱力開唱，灌注熱血夢想情懷，另再搭配特色美食攤位，享受夏日永續派對。此外，台灣福斯汽車邀請車主收集妥善保存的玩具，透過「福斯玩具 讓愛延續」之名捐贈二手玩具，讓舊玩具循環再利用，為環境保護盡一份心力。
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「2023 Volkswagen 品牌嘉年華」於和平島地質公園圓滿落幕，活動當日台灣福斯汽車新任總裁Steffen Knapp與消費者親身互動，而卡通界巨星粉紅豬小妹魅力現身、MOMO家族哥哥姊姊帶動跳，以及超人氣小男孩樂團炒熱全場氣氛，吸引全場超過700位Volkswagen 車主登島狂歡，現場引爆活動熱潮。
此次，大人小孩齊聚一堂，藉和平島生態地景導覽深入了解人文歷史及地景變遷，同時，以愛之名製作專屬的福斯手工皂，參與無毒親子彩繪，拉近家人情感。不僅如此，孩童更化身成小小技師，穿上特製工作服，學習車輛知識，此外，台灣福斯汽車更號召車主捐贈二手玩具，透過「福斯玩具 讓愛延續」，落實環境教育，創造資源共享，守護地球。台灣福斯汽車新任總裁Steffen Knapp表示：「環境永續發展一直是台灣福斯汽車重要經營理念，此次與超過700位的車主會員相遇，感受在地之美，期待透過此次活動能讓愛延續，共同實踐環境永續。」
台灣福斯汽車致力建構從賞車、購車至擁車的完美顧客旅程，除了帶來各式實體活動外，最新資訊也推展至線上平台，包含 MY Volkswagen APP 與官方 LINE 帳號，打造車主社群平台，給予車友間資訊交流、分享愛車生活，而「福斯人禮遇計畫」平時不僅提供各式優惠活動，更予以零時差的數位化服務。歡迎追蹤台灣福斯汽車粉絲專頁，加入「福斯人禮遇計畫」，即刻擁有專屬服務。