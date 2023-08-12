▲ 遠雄悅來引進 Noodoe 雲端充電管理系統

我是廣告 請繼續往下閱讀
花蓮遠雄悅來大飯店更同步推出全新四種主題房型，其中「探索庭園客房」將南洋風藤編、奢華露營元素融入客房設計，宛如置身山海稜線上的奢華露營地，從設計細節、牆面圖騰到家具選用，都能感受置身山林中的自然氛圍，房外的大片綠地庭園，能讓全家人一同在午後野餐，悠閒地在露台躺椅上沐浴陽光。
花蓮遠雄悅來大飯店更打造了煥然一新的海景休閒娛樂設施，從身心靈療癒的香氛精油SPA療程，到瑜伽、手沖咖啡等各種體驗，以及提供適合不同年齡層的兒童，親子共遊的娛樂空間與DIY課程，甚至成立戶外探索專業領隊，規劃東海岸SUP、祕境瀑布探訪、夏季溯溪探險、冬日野溪溫泉等季節專屬行程，讓各個年齡層的旅人都可以找到屬於自己的放鬆角落。
花蓮遠雄悅來大飯店早在疫情初期便引進Noodoe充電服務，遠雄悅來相信「唯有軟體超過硬體時，飯店的整體價值才能被完全彰顯。」花蓮遠雄悅來大飯店 郭宗旻協理表示，導入 Noodoe 充電服務是遠雄悅來採用智慧科技的開端，為飯店服務、營運管理奠定了科技化的基礎。與 Noodoe 合作的良好經驗，使遠雄悅來更加確信數位轉型是飯店場域服務升級的關鍵，更進一步以智能語音、智能管家優化住房體驗，讓員工更專注在以人為本、有溫度的服務。
郭協理更進一步表示，Noodoe 簡單易用的充電服務打造了最低摩擦力的使用體驗，讓飯店端無需操心充電服務。Noodoe 的安裝團隊協助克服了內部網路問題、場域電路異常等困難，更貼心地在住客離峰時段高效完成施工，將車位佔用的影響減至最低，並以智慧雲端管理系統自動偵測、提醒、修復，在第一時間便能即時了解場域之充電狀況。