韓國市場首發 第五代 Hyundai Santa Fe 正式登場

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全新第五代 Hyundai Santa Fe 正式亮相，將率先於韓國市場推出。在外型上，全新第五代 Santa Fe 整體外形與現有車型徹底背離，官方指出全新的外型設計是針對目前的大數據所塑造而成，其特點是導入全新的 H 形日行燈，保桿下方的飾條設計下亦加入與品牌 H 相同的 H 元素。車尾部分相當平整，且尾門面積相當大，尾燈也採用較為復古的方形設計，同時輪廓分明的輪拱線條相當飽滿，下方則搭配 21 吋的輪圈來添增氣勢，另外也有 18 吋、20 吋等胎圈的配置。
內裝部分，整體造型與外觀相呼應，採用平直線條鋪陳，同時市場上主流的科技配備也一應俱全。中控台上搭載兩組 12.3 吋貫穿式螢幕、三輻式多功能方向盤、貫穿式空調出風口以及整合車輛操作介面的 6.6吋觸控螢幕。中央鞍座上還採用雙手機無線快充配置，並增加導風條設計，減少充電手機發熱的現象。用料材質方面，大量採用皮革進行包覆，並提供雙色鋪陳，空調出風口和門板等處還採用木紋飾板點綴，結合了氛圍燈營造出大氣而舒適的感受。
車身尺碼部分，第五代 Santa Fe 車長提升 46mm 達到 4,830mm， 車寬則與現行款相同維持 1,900mm，車高也提升 10mm 達 1,720mm，軸距延長 48mm 達到 2,815mm。座艙部分，汽油車型第二排的腿部空間增加 35mm 至 1,075mm，Hybrid 車型的第二排腿部空間則增加 20mm 達到 1,055mm，第三排也隨著車長及軸距的增加而提升了 15mm，頭部亦提升 69mm，後行李廂空間在標準狀態下則有 725 公升的表現。
動力表現上，第五代 Santa Fe 初期在韓國市場將提供 2.5 升渦輪增壓四缸引擎，最大馬力為 277hp、峰值扭力為 422Nm，另一款則為 1.6 升渦輪增壓油電系統，引擎輸出為 177hp、264Nm，前者 0-100km/h 加速表現為 8.0 秒，後者則為 9.5 秒。另外在歐洲市場則將提供 1.6 升渦輪增壓油電系統或者 1.6 升PHEV 動力，後者可發揮 158hp 及 264Nm 引擎輸出，另外在部分市場當中還將提供更入門的 2.5 升自然進氣引擎，其最大馬力為 191hp，0-100km/h 加速表現為 11.5 秒。