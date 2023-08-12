注入越野基因 新一代 Mini Countryman 將更好玩 !

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Mini 預告新一代 Countryman 將擁有較過往更加粗曠的一面。日前 BMW 更透過影片暗示著新一代 Countryman 將擁有較過往更加粗曠的一面，特別將車輛拉至蘇格蘭高地展現其越野能力。這次 Mini 原廠選擇展示的車輛應為配有 ALL4 四輪驅動系統的 Countryman 原型車，雖然原廠並未具體說明動力型式，但從車頭上的開放式水箱罩可證明它是一款搭載汽油動力的 Countryman S。
為了穿越礫石、岩石和河流等地形，Mini 原廠將 Countryman 的輪胎換成一組全新的 Grabber 全地形輪胎，具有更強的抓地力胎面和更高的扁平比。同時為了在無其他光源的夜間行駛，還特別在車頂上安裝一組車頂 LED 探照燈。
根據官方指出，全新第三代大改款 Countryman 將提供兩款純電車型，分別是 Countryman E 和 Countryman SE ALL4。其中 Countryman E 將搭載一組可產生 188 批最大馬力的電動馬達系統，而 Countryman SE ALL4 則將配備雙電動馬達，可發揮出 308 匹最大綜效輸出。兩款車型均採用容量達 64.7 kWh 電池模組，其最大續航里程可達 450 公里 (WLTP)，整體續航表現與同平台的BMW iX1 xDrive30的 438 公里相當。至於汽油動力方面目前 Mini 官方仍未透露，但整體的動力配置有望與 BMW X1 看齊。
第三代大改款 Countryman 將從 2023 年 11 月開始與 BMW iX1 一起在德國萊比錫工廠生產，也是 Mini 的車款首次在德國生產。