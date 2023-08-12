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入手價不到新台幣 60 萬 小改款 Honda City 於馬來西亞悉數標配 Honda Sensing

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

全新小改款 Honda City 經過官方多次預告後終於在馬來西亞市場推出，除了外觀以及配備上進行升級之外，亦將 Honda Sensing 列為全車系的標準配備。

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全新小改款 Honda City 車系正式在馬來西亞上市。
第七代小改款 Honda City 在馬來西亞市場將有 5 款車型可以選擇，分別是 1.5S、1.5E、1.5V、RS Petrol  和 RS e:HEV  車型，其中 City e:HEV RS  升級全新的前後保險桿設計，車頭前保險桿將在水箱護罩上加入黑色飾條，同時換上蜂巢狀的氣壩設計，下方還會更加激進的擾流設計點綴，並且搭配全新的 16  吋 Dual Tone 雙色輪圈，車尾部分則在後保險桿加入空氣分流器的設計，尾廂蓋上亦有黑色鴨尾來襯托更加鮮明的運動氛圍。

車內方面採用全黑色的鋪陳，在儀表板換上 4.2 吋TFT 彩色螢幕，RS 車型上追加 7  吋半數位化儀表，中控台上的觸控螢幕則是 8 吋的配置，但倒車顯影鏡頭的畫素有所提升，從 1.5E 車型開始就支援 Android Auto  和 Apple CarPlay  功能，RS 車型更新增無線連結來提升便利性。

動力方面保持不變，依舊將提供兩款動力選擇，其中 1.5L i-VTEC 自然進氣引擎有著 119hp 最大馬力及 145Nm 峰值扭力表現；e:HEV RS 車型將將搭載 1.5L i-MMD 混合動力系統，有著 107hp 的綜效輸出，峰值扭力則達到 253Nm 的表現。

另外應用在最頂規 e:HEV RS 車型的 Honda SENSING  主動安全輔助系統也將會新增 LSF 低速跟隨 (支援Stop & Go 的ACC) 和 LCDN  前車駛離警示功能，至於功能也依舊延續，包含現行款搭載的 ACC 主動式定速巡航、FCW 前方撞擊預警、CMBS 自動緊急剎車、LKAS 車道保持輔助、LDW 車道偏移警示和AHB 遠近光燈自動切換等，都將可以在 e:HEV RS 車型上看到。另外根據先前曝光的訊息指出，在這次小改款車型上，所有等級的車型都將配備 Honda SENSING，只不過功能性將依照車型等級而有所不同。

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