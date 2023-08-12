臺灣未來也將導入！　東風日產 Nissan Ariya 艾睿雅 展間實拍

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次實拍車輛為風日產主導生產的 Nissan Ariya 艾睿雅，建議售價落在 19.99-28.29 萬人民幣之間 (約合新台幣 121 萬~152 萬)。Nissan Ariya 採用 Nissan 新 CMF-EV 平台打造，其 4,603×1,900×1,663mm，軸距 2,775mm 的身型比起其他海外市場規格略大，但仍舊處中型級距。而東風日產生產的 Ariya 艾睿雅外觀上與其他海外市場並無太大不同，在車頭方面導入官方名為墨影晶盾的車頭設計，採用造型相當纖細的流光飛翼 LED 大燈組，使其在展現 V-Motion 特色的同時又具有較一般燃油車款不同的風貌。全車下方細節與輪拱都採用黑色鋼琴烤漆，車側足踏前 19 吋、後 20 吋輪圈，車頂採用黑色塗裝，線條也以流暢的圓弧加以勾勒，車尾採用 LED 燈具橫貫左右，中央則為 NISSAN 字樣點綴。
車頭方面導入官方名為墨影晶盾的車頭設計，採用造型相當纖細的流光飛翼 LED 大燈組，使其在展現 V-Motion 特色的同時又具有較一般燃油車款不同的風貌。
採用 Nissan 新 CMF-EV 平台打造，其 4,603×1,900×1,663mm，軸距 2,775mm 的身型比起其他海外市場規格略大。
車側足踏前 19 吋、後 20 吋鋁圈輪圈。
車尾採用 LED 燈具橫貫左右，中央則為 NISSAN 字樣點綴。
全車下方細節與輪拱都採用黑色鋼琴烤漆。內裝部分採雙 12.3 吋資訊幕所組成的極簡設計，座艙以 2 組 12.3 吋流水式螢幕作為儀表板及多媒體顯示之用，搭載整合式人機介面，提供與智慧型手機無縫接軌的門對門 (Door to door) 導航系統、可協助駕駛查詢停車位等資訊的虛擬個人助理 (Virtual Personal Assistant) 、可自動參考充電樁位置規劃導航路線並降低里程焦慮的智慧路徑規劃系統 (Smart Route Planner) 、韌體線上更新 (Firmware Over The Air, FOTA) 以及可依照個人偏好自動調整座椅角度及空調等設定，還可預先設定出發時間，透過家用電網提供的電力讓空調提早運作的聯網科技。重點配備方面則搭載品牌旗下新世代 ProPILOT 駕駛輔助系統，包含 Leve2+ 智慧駕駛輔助系統、S-ALC 一鍵智慧換道輔助、ICC 全速域主動式巡航、LKA 車道維持、FAP 雙模式智慧停車等機能。
內裝部分採雙 12.3 吋資訊幕所組成的極簡設計。
在高階車型上擁有 10.8 吋風擋式 HUD 抬頭顯示、八向座椅調節、環抱式氛圍燈、10 揚聲器 BOSE 音響系統等高級配備。
電子滑動式中央控制台擁有木紋輕隱觸控面板，整體高級感非常出眾。
以人體工學真皮作為座椅鋪陳，若是最高階的 Performance Plus 車型則導入 NAPPA 高級皮革。動力方面入門車型採用單馬達 / 2WD 設定，配備 65kWh 電池最大馬力為 160kW、最大扭力 300Nm，0-100km/h 加速表現 7.5 秒，最高速度 160km/h；配備 90kWh 電池最大馬力為 178kW、最大扭力 300Nm，0-100km/h 加速表現 7.6 秒，最高速度 160km/h。高階車型配置雙馬達構成四輪驅動 e-4ORCE，配備 65kWh 電池最大馬力為 250kW、最大扭力 560Nm，0-100km/h 加速表現 5.4 秒，最高速度 200km/h，續航表現 430 公里(WLTP)；配備 90kWh 電池最大馬力為 290kW、最大扭力 600Nm，0-100km/h 加速表現 5.1 秒，最高速度 200km/h。東風日產官方指出其車系最大的續航表現可達 623 公里 (CLTC)。
全車系共規劃 500、600、600 Plus、Performance、Performance Plus 等 5 個等級。隨著 Ariya 艾睿雅在中國大陸國產化，也意味著 Nissan 零碳排目標又再度往前一步，強化新能源產品的競爭力。國內市場方面，裕隆日產於今年 2 月 14 日 Nissan X-Trail e-Power 上市發表會由總經理蔡文榮親自宣布未來也將會導入 Kicks e-Power 與 Ariya，為臺灣市場提供多元化新能源車款。
繼 Nissan Leaf 和 X-Trail 新能源雙車型後。裕隆日產未來將會導入 Kicks e-Power 與 Ariya，帶給消費者新世代動力駕馭體驗。