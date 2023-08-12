Toyota Prius PHEV No.010 ---- 令人滿意的音響系統

我是廣告 請繼續往下閱讀
搭載於 Toyota Prius PHEV 上的音響系統，原廠並無特別標榜與音響大廠合作，其揚聲器的配置分別於前檔左右兩側以及四扇前後門板前端下方，總計共有 6 個揚聲器。而播放介面則是利用中控台 9 吋多媒體影音螢幕來操作，搭配 Apple Carplay 以及 Android Auto 手機連結功能 ，使用習慣與目前市面上的主流新車相仿，算是相當方便且直覺。
揚聲器的配置分別於前檔左右兩側以及四扇前後門板前端下方，總計共有 6 個揚聲器。
實際聆聽之下，以小七哥開車聽音樂的習慣，主要以 Apple CarPlay 或者 Android Auto 連接手機的訊源為主，偶爾也會使用收音機。聆聽感受方面，音質表現已相當有水準，在耳朵不致感到壓力的音量之下，並無破音的情形發生；至於高音的表現不算非常清晰，低音也受限於揚聲器並未包含重低音音頻範圍，力道略顯不足。不過坦白說以一部日常用車來說，除非是音響狂熱分子，如此表現已經可以接受，另加上優異的車內組裝品質和雙層玻璃配置，營造出宜人的車室氛圍，
播放介面利用中控台 9 吋多媒體影音螢幕來操作，搭配 Apple Carplay 以及 Android Auto 手機連結功能。
等化器提供預設、古典、電子、嘻哈、爵士、人聲、搖滾、以及自頂等選項，讓使用者可根據不同的音樂曲風來找到最合適的配置。
切換音量大小時，還需要將視線朝向螢幕來確認按鍵位置，若是車上只有駕駛者一人的話，建議直接透過方向盤的快捷鍵來進行操作。
本週使用情形與油耗表現方面，目前 Toyota Prius PHEV 車況均運作正常，主要移動範圍還是以台北市區為主，自前次 7/18 加滿 26.91 公升的 95 無鉛汽油後，截至本文刊出時尚未再次加油，總平均供耗為 6.0km/kWh。
雙層玻璃配置優化了車室靜暱性，使乘客不受外界干擾並更能享受音樂。