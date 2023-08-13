預計由 CX-80 接棒 Mazda 宣布 CX-8 將在年底停產

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Mazda 日本原廠宣布 CX-8 將在 2023 年 12 月停止生產。根據日本媒體先前的報導，指出 Mazda 日本原廠將在今年 8 月停止生產 CX-8 車系，不過近日 Mazda 則首度於官方網站上宣告今年的訂單將累積到 12 月的產期，屆時將會停止接單，直到這款車從新車名單下架。
CX-8 最早於 2017 年推出，以 CX-5 為底盤基礎衍生，外觀上擁有與 CX-9 相似的造型，在提供 7 人座機能的同時，也能保有較 CX-9 更靈活的身形，因此在右駕市場當中也是頗受歡迎的車款。只不過隨著 Mazda 原廠的轉型化策略，未來高階車款將主攻大型 SUV 產品陣容，因此 CX-8 停產後所留下的市場空缺將會交由傳聞中的 CX-80 取代。
至於 CX-80 目前謠傳最快將在秋季進行全球首發，產品定位處於已經發表的 CX-60 和 CX- 90 之間，同時也將會是一款 7 人座 SUV 車型，但其平台改採用後驅平台打造，並且整體質感也將會比 CX-8 更加出色。
Mazda CX-8 初期僅有在右駕市場推出，後來為了搶進中國大陸市場於 2018 年在當地推出國產化車型，其餘市場仍維持右駕的設定，也因此該車對於國內消費者較為陌生，但相同的產品定位則有 CX-9 車系。而採用後驅平台打造的 CX-60 和 CX- 90 新世代豪華休旅車也將在今年底前導入國內市場販售，目前 CX-60 已多次在街頭上捕獲，相信在第三季後變會有進一步的新車訊息，敬請關注本站後續追蹤報導。