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【油價公告】中油、台塑宣布明(14)日起國內汽油調漲 0.6 元、柴油調漲 0.5 元

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

台灣中油
台灣中油公司自明 (14) 日凌晨零時起汽油調漲 0.6 元、柴油調漲 0.5 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 31.1 元、95 無鉛汽油每公升 32.6 元、98 無鉛汽油每公升 34.6 元、超級柴油每公升 28.7 元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收 1.3 元及 2.7 元。

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台灣中油表示，本週受沙國調漲 9 月銷往歐亞原油官價及沙俄兩國延長減產時間至 9 月，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 2.15 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.192 元，國內油價依公式計算漲幅為 2.51%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲 1.9 元及 3.2 元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收 0.3 元及 1.7 元，吸收後 95 無鉛汽油超出 30 元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收 25% 調幅及第二階段吸收 50% 調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收 1.0 元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收 1.3 元及 2.7 元，國內汽油實際每公升調漲 0.6 元、柴油調漲 0.5 元。

台塑石化

 

台塑石油表示，受到美國能源資訊署(EIA)上調美國經濟成長預測、俄烏衝突可能升級，以及中國經濟數據疲軟等多空因素影響，促使本週國際油價漲跌互見，週均價高於上週。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自 2023 年 8 月 14 日(週一)凌晨 01:00 開始，調漲汽油批售價格 0.4005 元/公升，柴油批售價格 0.4018 元/公升。預估市場加油站零售價格，汽、柴油每公升各調漲 0.6 元、0.5 元，惟市場零售價格由加油站業者自行決定。

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