Town Ace 電動版? Daihatsu Vizion-F Concept 印尼登場

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Daihatsu 於 GIIAS 2023 印尼車展上帶來 Gran Max 為基礎開發的 Vizion-F 概念車。GIIAS 2023 是印尼當地最大的汽車盛會，自然備受不少當地車迷的關注，而 Daihatsu 在此次展會當中特別推出以 Gran Max 為基礎開發的 Vizion-F 概念車來探索未來電氣化的可能性。
Daihatsu Vizion-F Concept 概念車是一款採用電池動力系統驅動的輕型商用車型，該車的目標理念是為印尼當地不斷成長的經濟，展示未來商用車電氣化的可能性，全車均由 Astra Daihatsu Motor (ADM) 主導，選用 Gran Max Van 為基礎上在當地設計並製造。
從外觀上看，不難看出充滿未來風格的 Vizion-F Concept 概念車依舊有與 Gran Max 非常相似的身形比例，乍看之下很難看出兩者的相同之處。其整體設計風格相當的簡潔，車頭取消傳統前保險桿應有的氣壩設計，採用封閉式的點狀造型，內部還有黃色的 EV 字樣。頭燈部分也改採用薄型式的 LED 燈組，科技感受相當濃厚。而中央的廠徽則有照明功能，同時可以看到 A 柱改採用黑色設計，營造出擋風玻璃與車窗相連的視覺效果，至於車側的滑門也採用電動開啟設計。
現行 Daihatsu Grand Max 於 2007 年首度登場，推出迄今經歷幾次改款，目前也出口至日本當地販售，並在日本及台灣改採 Toyota LiteAce/TownAce 的身分販售，另外與 Mazda Bongo 也是貼牌的雙生車型。而目前在市場上其動力系統提供 1.2 升或者 1.5 升汽油引擎，但這次 Daihatsu Vizion-F Concept 的推出也意味著未來電動化的技術性是有很大的可能性。