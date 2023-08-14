Volkswagen 2023 上半年仍為歐洲市場龍頭，Toyota 緊追在後

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Volkswagen 2023 上半年依舊是歐洲市場銷售龍頭，其銷售量達到 694,176 輛，對比去年同期成長 23%。根據 Jato 指出， 歐洲汽車市場在 2023 上年年總計售出 656 萬輛新車，是除了美國和中國大陸之外全球第三大的汽車市場，同時也是全球電氣化程度最高的地區，包含 Hybird、PHEV 以及 BEV 等電氣化動力都相當受到歡迎，其中又以 BEV 純電動車的發展最為迅速，2023 上半年總計售出 93 萬輛新車，最暢銷的電動車分別是 Tesla Model Y 以及 Model 3 ，至於 Volkswagen ID 家族則是緊追在後。
僅推出一年的 MG4 總計在歐洲市場賣出 30,779 輛，表現不俗。另外值得一提的是前 10 名中有一款甫推出僅有一年的 MG4 ，總計賣出 30,779 輛，可視為目前在歐洲市場發展最好的電動車款之一。另外 PHEV 車型則是賣出了 48 萬輛，加上 BEV 純電動車兩者總計為 141 萬，共佔了總銷售的 21.49%。
另外在品牌銷售榜方面， Volkswagen 依舊是歐洲市場的龍頭，其銷售量達到 694,176 輛，對比去年同期成長 23%，主要的原因是不外乎是電動化車款表現優異，且加上零件供應逐步穩定，加上同集團的 Audi 以及 Skoda 等品牌加持，自然穩坐歐洲第一大汽車集團寶座；至於銷售排行第二的則是 Toyota，總計售出 417,220 輛新車，雖然其純電動化車款比例不高，但是 Hybrid 油電車型廣受歐洲消費者歡迎，對比 2022 年同期同樣有 11% 的成長，最暢銷的車款為 Yaris Cross。