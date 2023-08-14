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Ford Explorer EV 將產品定位低於 Mustang Mach-E，其外觀設計上有著較 ID.4 更為方正且粗曠的造型，顛覆過往電動車講求低風阻係數而過多的圓潤流線設計。同時可以在車頭看到加入現在相當流行的的貫穿式風格設計，於頭燈中央導入一組黑色飾條，上方擁有 EXPLORER 的字樣，兩側的頭燈則導入相當醒目的倒 L 形 LED 日行燈，盾形的封閉式護板則鑲入 Ford 品牌廠徽，前保桿下方則有 U 形銀色飾條點綴。
車內配有 15 吋 Ford Sync Move多媒體觸控螢幕，且可進行 30 度以上的弧度上下移動。螢幕下方設有觸控按鍵，可以直接控制音量等功能。配備上具備免持鑰匙、雙區恆溫空調、無線 Android Auto 和 Apple CarPlay、10色氣氛燈等。
動力上 Ford 目前僅透露將提供後輪驅動和全輪驅動車型，在快速充電模式下可以在 25 分鐘內將電量從 10% 衝至 80%。並且具有電池溫度預調節功能，可透過系統優化充電速度、充電計劃和行程規劃，提供更為精準的續航里程。Ford 初期目標是在 2024 年初開始販售，而新車價格預期可低於 45,000 歐元 (折合新台幣約 157 萬)，但在接受全新的法規測試後最終的價格可能會有所調整。