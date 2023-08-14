銷售表現大幅成長 Lotus 2023 上半年繳出 17,000 輛新車訂單

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Lotus Eletre 目前在全球市場已累積 1.7 萬張訂單。今年上半年，Lotus 在全球市場的新車訂單量增至約 17,000 輛，打破品牌過往的所有銷售記錄，輕鬆超越了去年全年僅售出的 576 輛的表現。最大的變化莫過於是甫推出的品牌首款純電 SUV Eletre，其於 2022 年春季首次亮相，並於今年 3 月底開始在中國大陸交車，至於英國及其它歐洲地區的交車時間則定於今年夏季末開始。
Eletre (意為 coming to life) 的命名依循 Lotus 歷來以 E 字母作為開頭的傳統，整體設計由位於英國 Warwickshire 的 Lotus Tech Creative Centre (LTCC) 主導，其目前在中國大陸武漢的吉利工廠製造，採用 800V 架構，在前後軸各配置一具電動馬達驅動，Eletre 及 Eletre S 擁有 603hp 最大馬力及 710Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.5 秒完成，極速為 258km/h，而 Eletre R 則擁有 905hp 最大馬力及 985Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 2.95 秒完成，極速為 265km/h。
Lotus 也表示另外一款 Emira 中置引擎跑車也廣受歡迎，今年上半年在英國總計生產 2,200 多輛，與 2022 同期相比成長了 381% 。
根據 Lotus 的計畫，除了已經推出的 Eletre 純電動 SUV 之外，2023 年底前還將帶來代號 Type 133 的 E-segment 的純電動四門跑房車，2025 年時推出代號 Type 134 的 D-segment 純電動 SUV，2026 年時則發表代號 Type 135 的純電動跑車，在後續的產品加入後，使品牌逐步轉型電動化。
Lotus 末代燃油雙門跑車 Emira 也繳出 381% 的成長表現。