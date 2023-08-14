影音／亞洲車神陳和皇領軍！台灣消防隊員參與2023亞洲越野拉力賽吸引目光！

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來自台灣消防的林政葦、李雅婷（臺中市政府消防局）以及謝孟宏（高雄市政府消防局）等三位消防隊員，將代表台灣救災人員駕駛有消防鳳凰隊徽塗裝且掛著『Taiwan』車牌的的Ustini iTAIWAN Rally Team的賽車奔馳在泰國及寮國境內，而消防隊員此次參加亞洲越野拉力賽，即是增加台灣救災人員克服複雜高難度複雜地形，使救災英雄得以順利深入災害現場，拯救更多受困災民。而此次訓練源於中華安駕學會致力於提升消防、救災、軍事等特殊單位之編制人員對於車輛駕駛技術、安全駕駛方式及裝備使用時機之認知，與內政部消防署合作展開兩階段消防救災人員安全駕駛訓練。
第一階段的『以賽代訓』，中華安駕學會委由台灣越野拉力賽經驗最豐富的陳和皇理事長帶領受訓人員至泰國及寮國參加2023年亞洲越野拉力賽，進行種子教官的訓練，期許他們能在未來六天裡，從泰國芭達雅到寮國巴色長達兩千公里的亞洲最艱難路況中，獲得台灣拉力戰神陳和皇畢生安駕經驗之傳承與安駕技術之提升，並培訓成為第二階段『消防全員普訓』的最佳越野安駕教官。根據新聞報導，寮國境內連日大雨，已造成洪水氾濫，未舖路面的山野和鄉間小路，到處泥濘不堪，為這次比賽增添困難度，但是也為這次希望「以賽代訓」的Ustini iTAIWAN Rally Team創造絕佳的訓練機會。