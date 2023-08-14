推出 8 大保證 2.0 / 提供購前安心試駕、升級交車禮遇　Certified Pre-Owned 福斯原廠認證中古車

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp (左) 與台灣福斯汽車通路暨事業發展處長 徐婉瑄合影。本次活動上，台灣福斯首度於亞洲啟動品牌識別 Certified Pre-Owned 原廠認證中古車，以「德制工藝 歷久如新」作為品牌精神，並承諾 8 大保證 2.0，包括原廠品質保證、原廠透明車歷、一站式輕鬆換購、購車退換保證、無限里程原廠保固以及道路救援暢行服務，另送上購前安心試駕、升級交車禮遇等，目前已完成 2 間展示中心升級，以線條帶來空間的視覺延伸，結合簡約純白的設計，再透過新型態購車服務，提供顧客更直覺化且便捷的購車服務，並預計今年將完成另外 11 間升級工作。
新任台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 表示，今年預估中古車過戶數將達到新車交易量的 1.8 倍，台灣福斯看準市場蓬勃發展，持續優化軟硬體設備，並全面更新品牌識別，計畫達成 15% 市場滲透率，意即市場中每 6 台 Volkswagen 中古車，並有一台出自於 Certified Pre-Owned 福斯原廠認證中古車，成長率與 2022 年相比將高達 42%，且預計 2030 年前將市佔率提升至 30%。
中古車以往都有買賣方資訊不對稱、價格不透明、沒有後續服務等重大問題，使得有需求的消費者為之卻步，而隨大環境快速演變以及電動化時代的到來，Certified Pre-Owned 福斯原廠認證中古車在車況把關、購車流程及售後服務均受惠於完整的制度與多元的保障，期待提供多元化、數位化服務流程，達到與新車幾乎相同的服務品質，讓消費者更無後顧之憂。