感受 XC40 Recharge 強悍性能魅力 / 陳意凡創賽道純電車最速紀錄　2023 Volvo 純電賽道日活動一覽

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本站於活動上進行 XC40 Recharge Ultimate 的賽道試駕體驗，實際可感受出綜效達 408hp 的純電系統所提供的強勁輸出使加速感受相當輕快，提速過程極為順暢，中高速的延伸能力也的確給人名符其實的感受，以一部小型休旅車來說，性能表現有著十足的說服力。雖然因休旅型式設定具有較長的避震行程，乘駕感受偏向舒適，但彎中仍可給予足夠的支撐力，搭配上電池賦予的低重心，就算車重將近 2 噸，在穿越連續彎道時車身的動態表現堪稱靈活。除此之外，無論是輪拱隔音、組裝品質均有達到豪華品牌應有的水準。
活動最高潮透過國際職業賽車手陳意凡親自駕駛 C40 Recharge 挑戰麗寶電動車單圈最速成績，並以 2 分 07 秒 000 寫下 Volvo 純電車的賽道最速紀錄。而除了熱血賽道操駕體驗，2023 Volvo 純電賽道日也特別打造數位互動區、情境拍照區供一同前往的大小朋友們同樂，包含「4.9 秒加速挑戰」互動、絲毫不妥協安全性的 465 公里的續航里程等，也展現其坐擁全台最多充電夥伴充電佈局的規劃現況、積極打造純電生活圈的願景。
活動最高潮則是由陳意凡親自駕駛 C40 Recharge 挑戰麗寶電動車單圈最速成績，並以 2 分 07 秒 000 寫下 Volvo純電車的賽道最速紀錄。
Volvo 率先車壇明確訂定將致力於 2030 年成為純電動汽車品牌，逐年推出多款全新電動化車型穩健落實目標，實現品牌永續經營精神。Volvo XC40 車系過去以來主打高規格安全性與歐化的乘駕特性，一直是品牌重要的金雞母，而 XC40 Recharge 作為切入電動車市場的開端，透過強大性能科技、車身重心配置與高剛性車體安全，提供臺灣消費者值得青睞的電車選擇。