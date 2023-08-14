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旋轉肌腱破裂痛到難入眠　健保給付「新型工肩關節置換」救援

旋轉肌腱破裂痛到難入眠　健保給付「新型工肩關節置換」救援
旋轉肌腱破裂痛到難入眠　健保給付「新型工肩關節置換」救援

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】67歲丁伯伯過往飽受右肩疼痛所苦，除無法舉高手臂之外，夜晚更是痛得無法入眠，吃消炎止痛藥仍不見好轉，對日常造成嚴重困擾。經檢查後，發現其右肩旋轉肌腱破裂，在接受微創關節鏡旋轉肌腱縫合手術治療後，至今過了四年依然勇健。

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肌腱破裂合併肩關節炎　反式全人工肩關節置換

然而，之前突變成左肩劇烈疼痛，程度甚至比先前右肩來得嚴重，手臂完全無法舉起，診斷發現為巨大旋轉肌腱破裂合併肩關節炎。安南醫院骨科醫師許惟傑表示，此情況如同樣實施關節鏡手術縫合，失敗機率很高，幸好健保署通過「新型反式全人工肩關節置換」健保給付專案，隨即幫丁伯伯安排手術，且傷口大小僅5～6公分，故短短3天即出院，術後至今約一年，定期回診檢查皆狀態良好。

治療旋轉肌腱破裂方式多　脂肪浸潤復發機率高

許惟傑醫師指出，其實治療旋轉肌腱破裂的方式很多，但破裂時間如果太久，進而造成巨大旋轉肌腱破裂，除了破洞太大不好縫合以外，肌肉也會因沒有受力而開始萎縮，遺留的空間將會因此被脂肪細胞所佔據，這在醫學上稱為「脂肪浸潤」（Fatty Infiltration）。他接著分享醫學文獻已指出，一旦旋轉肌破裂出現脂肪浸潤情況，後續功能恢復的情況會比較差，就算透過關節鏡縫合手術，日後再斷裂的風險會增加3至5倍，不可不慎。

新型反式全人工肩關節置換　健保給付嘉惠患者

新型反式全人工肩關節置換是最新的人工肩關節置換技術，美國食品藥物管理局（FDA）在2003年便批准使用，許惟傑醫師提到，目前世界各國骨科使用情況良好。與傳統人工關節相比，新型反式全人工肩關節置換提供一定程度之穩定度，透過三角肌的力量啟動，對於巨大旋轉肌腱破裂合併肩膀關節炎的患者而言，治療效果明顯較佳。

許惟傑醫師強調，費用昂貴是新型反式全人工肩關節置換的缺點，往往會讓患者打退堂鼓，所幸健保署於2021年通過健保給付專案，提供符合健保適應症的患者使用，實謂政府一大德政。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58837

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