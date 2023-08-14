旋轉肌腱破裂痛到難入眠　健保給付「新型工肩關節置換」救援

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肌腱破裂合併肩關節炎 反式全人工肩關節置換然而，之前突變成左肩劇烈疼痛，程度甚至比先前右肩來得嚴重，手臂完全無法舉起，診斷發現為巨大旋轉肌腱破裂合併肩關節炎。安南醫院骨科醫師許惟傑表示，此情況如同樣實施關節鏡手術縫合，失敗機率很高，幸好健保署通過「新型反式全人工肩關節置換」健保給付專案，隨即幫丁伯伯安排手術，且傷口大小僅5～6公分，故短短3天即出院，術後至今約一年，定期回診檢查皆狀態良好。
治療旋轉肌腱破裂方式多 脂肪浸潤復發機率高許惟傑醫師指出，其實治療旋轉肌腱破裂的方式很多，但破裂時間如果太久，進而造成巨大旋轉肌腱破裂，除了破洞太大不好縫合以外，肌肉也會因沒有受力而開始萎縮，遺留的空間將會因此被脂肪細胞所佔據，這在醫學上稱為「脂肪浸潤」（Fatty Infiltration）。他接著分享醫學文獻已指出，一旦旋轉肌破裂出現脂肪浸潤情況，後續功能恢復的情況會比較差，就算透過關節鏡縫合手術，日後再斷裂的風險會增加3至5倍，不可不慎。
新型反式全人工肩關節置換 健保給付嘉惠患者新型反式全人工肩關節置換是最新的人工肩關節置換技術，美國食品藥物管理局（FDA）在2003年便批准使用，許惟傑醫師提到，目前世界各國骨科使用情況良好。與傳統人工關節相比，新型反式全人工肩關節置換提供一定程度之穩定度，透過三角肌的力量啟動，對於巨大旋轉肌腱破裂合併肩膀關節炎的患者而言，治療效果明顯較佳。
許惟傑醫師強調，費用昂貴是新型反式全人工肩關節置換的缺點，往往會讓患者打退堂鼓，所幸健保署於2021年通過健保給付專案，提供符合健保適應症的患者使用，實謂政府一大德政。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58837
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