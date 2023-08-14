尿路結石尿不出來　軟式輸尿管鏡全清除

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腎結石要注意 初期發作較無感恩主公醫院泌尿科莊德彥醫師指出，軟式輸尿管鏡雷射碎石手術可以一次清理輸尿管與腎臟內的結石，且體表沒有傷口、出血量少、手術方便快速，對於有時間安排考量、高齡族或是不適合經表皮做腎造廔取石術的患者，是很好的選擇。而腎結石是指腎臟的代謝物在尿液裡形成堅硬的結晶沉積物，並累積在腎臟裡，若平時水分攝取量不足、喜好高鈉等重口味飲食、肥胖、患有代謝性疾病、有個人相關病史或家族病史，就容易形成結石。
莊德彥醫師指出，腎結石初期因體積小所以沒什麼感覺，隨著時間拉長、結石體積變大，造成排尿系統的阻塞就可能產生腰痛、背痛、下腹痛、血尿、尿量變少等症狀，另外男性尿液中易形成結石的成分濃度比女性高，所以男性比女性更容易結石。
雷射碎石手術 清除率有九成莊德彥醫師解釋，體積小的腎結石通常會隨著尿液排出體外，無法排出體外的結石則會依照成份、大小、數量與部位而有不同的治療方式，同時也會考慮病人的意願與身體條件來做決定。案例游先生因有工作行程上的考量，再加上結石數量不少，討論後選擇進行軟式輸尿管鏡雷射碎石手術。
這種手術是用近70公分長的軟鏡從尿道進入體內，經過膀胱、輸尿管再到腎臟，透過中空的管路將雷射打進去擊碎結石，被擊碎的結石就可以在排尿時排出體外。因從尿路進入人體，所以體表完全沒有傷口，且能夠控制鏡子彎曲的方向，讓其能夠抵達腎臟的各個角落，所以結石清除率高達九成。
夏日多喝水 避免結石風險夏天高溫一再刷新紀錄，若民眾流汗量大喝水量卻少，產生腎結石的風險就容易增加。莊德彥醫師提醒，平日飲食應避免攝取過量的蛋白質、氮及太鹹的高鈉料理，富含草酸的食物如：菠菜、濃茶、濃咖啡等也應適量，每日需攝取2到3公升的水分，以促進腎臟代謝，預防腎結石及降低復發率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58838
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