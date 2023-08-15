採用軟篷設定 Aston Martin DB12 Volante 登場

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Aston Martin DB12 Volante 敞篷車型正式登場。在外型上，Aston Martin DB12 Volante 與硬頂車型保持一致，最大的變化在於車頂結構改為軟篷設定，原廠標準提供黑色車頂，不過車主可以透過 Aston Martin Q 部門訂製紅色、藍色或黑銀色車頂的配置，當然也可以配合車內顏色進行調整，打造出專屬個人風格。
DB12 車系在車頭方面具有更大的中央水箱護罩及左右進氣孔，透過前格柵面積增加 56%，提供絕佳的散熱效果；DB12 前軸加寬 6 mm、後軸增加 22 mm 呈現更寬廣的車身。
內裝採用來自蘇格蘭頂級皮革 Bridge of Weir ，同時搭載品牌新推出的菱格紋絎縫造型，可選用頂級全皮革或 Alcantara 材質。中控台導入由 Aston Martin 自主開發設計的全新世代資訊娛樂系統，採用雙 10.25 吋高解析度螢幕，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，同時包括排檔桿、駕駛模式選擇、懸吊控制、ESP、排氣閥門、車道輔助系統、通風椅等皆保留實體控制鈕，在科技與實用性之間取得完美平衡。
動力表現上，DB12 Volante 同樣搭載 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎與 8 速自排變速箱，於 6000rpm 時提供高達 680 匹的動力輸出，並可於 2750-6000rpm 提供 800 牛頓米之扭力。從靜止加速到每小時 100 公里僅需要 3.7 秒，僅比硬頂車型慢上 0.1 秒，極速同樣可以達到 325 km/h。
國內市場方面，總代理永三汽車於今年 8 月宣布導入 Aston Martin DB12，基本車價(含台灣專屬配備規格)為新台幣 1,288 萬起。