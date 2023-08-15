底盤加高、加入越野風格 Hyundai Stargazer X 印尼登場

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Hyundai 在今年的印尼車展上推出全新 Stargazer X 車型。從外觀上，此次推出的 Stargazer X 遵循 Xpander X 的作風，分別在車身周圍加入黑色防刮材質，並在車頭部分導入全新設計的前保險桿，頭燈側邊的 ㄑ 形飾條從原有的銀色烤漆改為原始塑料呈現，中央的水箱罩設計也有所不同，而前保桿下方的氣壩則採用方格造型；輪拱方面則添入黑色防刮材質，並加入類通風口的造型，車門下方以及側裙均為非烤漆處理，輪圈則改採用 17 吋雙色鋁圈的配置。鋁圈的配置。除了外觀上的變化之外，Hyundai 也指出 Stargazer X 的車身高度提升 15mm 達到 205mm，讓其更符合跨界的身分。
車身尺碼方面，Stargazer X 與 Stargazer 相較之下，其車長多出 35mm，車寬了 35mm，高度也對應底盤同樣提升 15mm，分別達到 4,495mm x 1,815mm x 1,710 (長x寬x高)，軸距則維持 2,780mm 的表現。
進到車內，Starazer X 依舊維持三排座椅設定，不過導入了皮革材質以及紅色滾邊、X 字樣，並配有 BOSE Premium 環繞立體音響系統，其餘像是 8 吋多媒體觸控螢幕、數位儀表板、無線充電板與 Hyundai SmartSense 主動安全科技輔助，包含車道維持輔助、盲點偵測等等都沒有缺席。
動力表現上，依舊配置 1.5 升 Gamma II MPI 自然進氣四缸引擎，搭配六速手排或者 CVT 無段變速系統，提供 115 匹最大馬力與 14.7 公斤米最大扭力。