商好載、商輕鬆　Aeon Gather 125 三輪商務車 實拍

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本次實拍車輛為宏佳騰 Gather 125 三輪商務車，建議售價為新臺幣 12.78 萬元起。宏佳騰 Gather 125 三輪商務車標榜安全、靈活、好騎好載，且專為商務而生，不僅是宏佳騰跨足商用運輸市場的主力重磅車款，也是繼 2021 年 10 月底發表全台首款電動三輪商務車款 Ai-2 之後，Gather 車系再次為消費者帶來不同動力選擇的新產品。Gather 125 尺碼為 1,806mm X 704mm X 1,120mm，軸距為 1,290mm，重量則達 148 公斤。擁有多樣化的裝載性，提供了"46公分加寬前腳踏"、"52 公分加寬後置物空間"、"高彈性前置物空間"三大空間展現強大的載物能力，除了提升上下車及騎乘時的便利舒適性，同時能夠輕鬆地置放外送箱，後置物空間的平坦化設計，讓載運貨物時更加穩固牢靠，搭配省力駐車拉桿的輔助，即使貨物較重也不用因為立中柱或踢側柱，額外增加工作負擔；其配置的 Class D 頂規汽車等級頭燈，讓夜間行車視野依然清晰無虞。此外，原廠也特別推出專用金屬前貨架 (建議售價 $2,566元)、專用機能後貨架 (建議售價 $2,951元) 等精品系列，讓騎士可自行選購搭配運用。
Gather 125 三輪商務車是繼 2021 年 10 月底發表全台首款電動三輪商務車款 Ai-2 之後，Gather 車系再次為消費者帶來不同動力選擇的新產品。
原廠特別推出專用金屬前貨架 (建議售價 $2,566元)。
配置的 Class D 頂規汽車等級頭燈，讓夜間行車視野依然清晰無虞。
Gather 125 尺碼為 1,806mm X 704mm X 1,120mm，軸距為 1,290mm，重量則達 148 公斤。
簡單明瞭的把手設計，讓駕駛可輕鬆掌握。
前方配有小尺寸的護板。
配備大面積的 LCD 液晶螢幕，可清楚顯示時速、油量、時間、總里程、單趟里程、機油里程等數據。
Keyless 系統擺脫鑰匙束縛，輕鬆啟動車輛、油箱和坐墊各項機能。
省力駐車拉桿無須中柱、側柱即可保持平衡，減輕不必要的疲勞。
二合一 USB 掛勾滿足掛物與手機充電兩需求。
擁有特殊的腳煞車設計。
專用機能後貨架 (建議售價 $2,951元)。
尾燈組部分採用全 LED，提供優秀夜間辨識度。
單人座墊下的車箱可用空間不大，僅可擺放小型隨車用品。為了提供廣大頭家們「商好載、商輕鬆」的騎乘與用車體驗，宏佳騰 Gather 125 配置 124.9 c.c. 氣冷單缸四行程引擎，可輸出 8.16 PS@6,500 rpm 最大馬力，年耗油量為 101 公升，測試值為 44.7公里／公升。輪胎規格為前：100／90－12、後：100／90－10，搭配 CBS 連動煞車系統。懸吊則採前潛望式懸吊、後中置單槍配置。後雙輪傳動系統採用三點一面設計，行駛時除了重心更穩定，更具備超越三輪車款的轉向能力，轉彎時可同步調配兩組後輪速率，過彎時依然能夠保持平穩載貨，無須擔心路面顛簸。
輪胎規格為前：100／90－12、後：100／90－10，搭配 CBS 連動煞車系統。
懸吊則採前潛望式懸吊、後中置單槍配置。雖然市面上原先已經有販售 Ai-2 電動三輪商務車款，但對於許多營業者來說，電動車目前仍然相對陌生，使用下來的營運成本也不一定會比傳統燃油車來得更省。而 Gather 125 則為頭家們帶來更熟悉的選擇，同時透過多樣化的裝載性，無論開店自營或外送載貨打拚衝業績，都能輕鬆滿足車主用車需求。