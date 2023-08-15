最低入手價新臺幣 58,110 元起　eMOVING EZ-R 正式上市

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中華汽車總經理陳昭文 (中)。EZ-R 配有翡翠綠 (ABS版限定)、曜石黑、鈦金白三色，結合獨特重機歐風外觀，更加跳脫過往大眾對電動機車造型的印象。全車勾勒銳利線條，搭配 Class D 等級的分離式雙目頭燈及塊狀尾燈。置物空間前方配有掛勾、USB 充電孔 (ABS 版)、置杯架等。貼心配備除了實用的輔助倒車功能，更配有同級最大 27.4L 後置物空間，讓收納變得更輕鬆。另導入前斜踏板、複合式材質坐墊以增加長途行駛的舒適度。
動力操控上，全車系均使用皮帶傳動系統，馬達輸出可達 7.2kW 及 28Nm，從靜止加速到 50km/h 僅需 3.7 秒，可望滿足顧客追求速度的期待。根據能源局能耗測試顯示，EZ-R 能源效率來到 23.8 km/度，搭配上全車系標配的定速巡航功能 (10km/h~80km/h)，並提供最高 82 公里的續航里程與更舒適長途騎乘體驗。車身尺碼為1,829x690x1,090mm，軸距為 1,305mm，座墊高為 765mm。採用前 100/90-12 59J、後 120/70-12 58P 的瑪吉斯 MA-WG 水行俠晴雨胎配置，搭上前活塞/單活塞 (CBS 版)、雙活塞/單活塞 (ABS 版)，後懸吊更套用雙避震系統 (預載可調)。
eMOVING EZ-R 將透過專屬「FUN 心騎」APP，讓車主自行設定包括坐墊熄火延遲開啟、大燈延遲時間及各式音效；另可透過「e-mu 商城」購買性能提升方案等各項加值軟體；在更新方面，除了使用電池交換更新車輛軟體，車主更可使用專屬 OTA (Over The Air) 線上更新，將手機藍牙與車輛連線，即可隨時進行車輛更新。
中華汽車 (CMC) 在「綠色運輸」油轉電的浪潮下，以新能源車型策略及多品牌事業發展作為營運展望，不僅在去年(2022) 推出首款自主研發油電複合動力的中華堅兵 P350 Hybrid，更全新導入 MG 品牌，首波引進之 HS，以汽油與 PHEV 兩款動力，搭配完整先進配備、精緻的質感與具競爭力價格，成功進軍中型休旅車市場；而今年 (2023) 更針對中華菱利 Veryca 電動車改款提升續航里程，Eclipse Cross 則導入 PHEV 動力科技；而旗下電動機車品牌 eMOVING 這次推出全新旗艦車款 EZ-R 則以產品優勢鎖定競爭激烈的性能電動車市場，相信能獲得市場青睞。