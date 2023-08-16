Acura Integra Type S DE5 賽車首次亮相

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Acura Integra Type S DE5 將參加 SRO TC America 錦標賽。此次登場的 Acura Integra Type S DE5 是專為參加 SRO TC America 錦標賽的頂級 TCX 組所設計，雖然整體外形與道路版相似，但原廠開發部門為其換上複合式材質引擎蓋、可調式尾翼和 18 吋鍛造輪圈，並搭配 AP Racing 前六活塞卡鉗。
進入車內，可以看到大量移除了舒適性配備，並加裝防滾籠、六點式安全帶以及 OMP 賽車座椅，同時還配有 Motec C127 行車記錄儀/數位儀表板、車用滅火系統和快速拆卸方向盤，同時整合車輛功能控制鍵在方向盤當中。
動力系統方面，同樣採用 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，但原廠工程師為其換上最新的引擎腳、Motec M1 ECU、HPD/Borla 水管和渦輪排氣裝置，使得最大馬力可發揮 360 匹（268kW），以及 460 牛頓米的峰值扭力輸出。變速系統方面則選用 6 六速順序變速箱，搭配 HPD 和 Cusco 可調式限滑差速器來增進彎道上的操駕極限。其餘與市售車型不同的地方還有 16 加侖（60.6 公升）FIA FT3 燃料電池以及強化冷卻系統，包含 HPD 散熱器、中央冷卻器和輔助油冷等配備。
另外Integra Type S DE5 也搭載了以賽道為中心調校的懸吊系統，具備前後可調的外傾角功能以及倒叉式設計。在後懸吊還採用 HPD/RV6 可調節防傾桿和升級版 HPD/RV6 下支臂。
Honda Performance Development (HPD) 目前接受 25,000 美元押金的預訂，並且還在尋求可以參加加拿大跑車錦標賽的資格。