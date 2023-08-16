預覽品牌新世代皮卡 Mahindra Global Pik Up 登場

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Mahindra 於南非發表全新概念皮卡 Global Pik Up。在外型上，Global Pik Up 概念車具備與現行 Mahindra Scorpio N 非常相似的車頭造型，更具特色的前保險桿下方配有金屬防撞護板，兩側氣壩則友直列式 LED 日行燈點綴，水箱罩採用細網格狀設計，上方亦有黃色的定位燈。
車側部分則可以觀察出其擁有相當長的軸距、並採用雙廂的車體型式，同時為了營造更加粗曠的越野氣息，Global Pik Up 概念車具備舉升套件、全地形輪胎、雙側踏板以及呼吸管等配備，同時車頂的行李架還配有專屬的 LED 探照燈。車尾部分則可以看到其貨床安裝了兩組備胎，兩側亦有防滾架，另外後保桿的造型與車頭相呼應，並配有 LED 尾燈、尾門 Mahindra 字樣等。
據悉量產版本將與 Scorpio N 共用相同的梯形底盤，動力則將搭載新世代鋁合金製的 mHawk 柴油引擎，搭配 6 速手排或自排變速箱，結合四輪驅動系統，可提供四種駕駛模式（正常、草地-礫石-雪地、泥地、沙地）。另外，為了迎合市場趨勢，Mahindra 也將首度提供 Level 2 的 ADAS、半自動停車輔助和 5G 互聯網功能，同時帶來媲美 SUV 般的舒適性和科技配備。
Mahindra Scorpio N Pik Up 量產版預期將率先在南非、澳大利亞、紐西蘭和中東等市場推出，隨後才會供應東協地區等其它海外市場。