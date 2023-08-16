導入 Sport 外觀 / 新臺幣 78.9 萬元起　2024 年式 Mazda2 正式在臺上市

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外觀方面，2024 年式 Mazda2 承襲家族語彙，全新燻黑設計的「魂動之翼」與頭燈搭配，讓輪廓線極富延展性並降低視覺重心的前後飾條，搭配升級全新雙色 16 吋鋁合金輪圈，整體視覺感官更活潑搶眼；同時導入全新車色「天際灰 (Aero Gray)」，以灰色為基底融合明亮及冷冽質感的色調。
內裝方面，座艙內新增赤紅色縫線座椅，穿插點綴於全新設計高質感織布座椅，結合多種材質堆疊出細膩質感。配備方面，配置 Smart Keyless 免鑰匙感應系統、7 吋中央資訊顯示幕、無線 Apple CarPlay 與倒車顯影系統，搭配 LED 光感應自動啟閉頭燈、6 具安全輔助氣囊、定速巡航系統與 i-ACTIVSENSE 主動安全科技等。
動力方面，2024 年式 Mazda2 搭載了1.5 升 Skyactiv-G 自然進氣直列 4 缸汽油引擎，壓縮比為 13.0：1，配上 Skyactiv-Drive 6 速手自排變速箱附運動化換檔模式將動力傳輸至前軸，可於 6,000rpm 時輸出 116PS 最大馬力，並在 4,000rpm 時產生 15.1kgm 的峰值扭力，據官方表示，平均油耗為 17.9km/l，能源效率等級為 2，同時也具有 Skyactiv-Vehicle Dynamic 車輛動態管理系統以及 G-Vectoring Control Plus G 力引導控制技術。
第 3 代 Mazda2 自 2014 問世至今已達 9 年的時間，雖然處在產品末期，但依然以俏皮的造型、出色的日系質感以及先進的配備證明自身在入門都市小車級距中的價值，從台灣馬自達針對本次 2024 年式車型所新增的各項配備就可知道 Mazda2 在市場的競爭力依然不容小覷。