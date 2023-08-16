全新黑科技強勢來襲！　東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次海外試駕的車款是東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版，建議售價為人民幣 26.29 萬 (約合新台幣 115.9 萬元)。新在哪裡？
外觀：
●V-Motion 3.0 設計語彙 (Double V-Motion)。
●LED 分離式大燈 / 日行燈。
●EYE-Max 通覽式全景天窗。
●半鋁製車身。
內裝配備：
●12.3 吋 3D 炫彩交互式儀表板。
●12.3 吋中控螢幕 (6 核心)。
●10.8 吋雙層曲面抬頭顯示器。
●Nissan Connect 2.0。
●Multi-Layer 人體工學座椅 (駕駛座 10 向電動、副駕 4 向、雙前座電熱)。
●三區獨立恆溫空調系統 (附後座出風口)。
●後門開啟角度達 85 度。
安全科技：
●增強版 ProPILOT (Level 2)、0-144km/h 間跟車，最長可停近 3 秒。
動力：
●第二代 4x4-i 智能全模式四驅 (附智能動態中央差速器)。
●地形模式可切換 5 種：越野、雪地、自動、經濟、運動。
●VC-TURBO 可變壓縮比引擎 (壓縮比 8:1~14:1 間可變)。
●ALiS 12V 清混能量管理系統 (動能回收、動能釋放、扭力輔助)。
作為日產全球戰略車型，奇駿上市至今，已在中國大陸市場累計銷量超過 142 萬輛，而最新一代車型共推出 9 款車型，官方價格為人民幣 17.99 萬元起至 26.29 萬元。外觀採用品牌全新 V-Motion 3.0 設計語彙，打造 Double V-Motion 前臉，加上 U-Shape 力量感腰線、懸浮式車頂、寬體輪拱、雙色車身、19 吋的切削式輪圈等。前衛的 LED 星艦分體式大燈，提升車頭層次感，並具備自動開閉大燈、自動遠近光切換等功能，全面優化照射亮度及寬度，並降低能耗。擁有全新設計的空氣簾、3D 輪胎導流板、平整化底盤、主動進氣格柵等，創造 0.33 最低風阻係數，實現更好的燃油經濟性，高速行駛更加安靜。長寬高 4681×1840×1730mm、軸距 2706mm、離地間隙 212mm，充分滿足家庭出遊的各種用車需求。
長寬高 4681×1840×1730mm、軸距 2706mm、離地間隙 212mm，充分滿足家庭出遊的各種用車需求。
採用品牌全新 V-Motion 3.0 設計語彙，打造 Double V-Motion 前臉。
前衛的 LED 星艦分體式大燈，提升車頭層次感，並具備自動開閉大燈、自動遠近光切換等功能，全面優化照射亮度及寬度，並降低能耗。
保險桿下方採用銀色護板搭配鍍鉻點綴，堆疊出吸睛的視覺效果。
窗框與側裙採用鍍鉻飾條點綴。
足踏 19 吋的切削式輪圈。
尾燈採 3D 立體式導光設計，兼具設計美學與行安車全。
尾翼採用黑色烤漆妝點。
後保桿設計與前方相呼應，並將排氣尾管隱藏起來。內裝配備方面，全新一代奇駿以質感內飾、前瞻科技，打造豪華科技座艙；採用大面積軟性材料，提升整車的檔次感，全新 Multi-Layer 人體工學座椅，壓力分佈更均勻，有效緩解長時間駕駛的疲勞感，同時配備三區獨立控制自動空調、電子換擋、換擋撥片等。12.3 吋 3D 炫彩交互式儀錶盤可顯示安全輔助信息、多媒體、地圖、導航、來電提醒、駕駛警示、4×4-i扭矩分配、壓縮比實時動態信息等；12.3 吋六核心多媒體觸控主機，支持自定義設置，性能更強，反應更迅速；10.8 吋雙層曲面技術 HUD 抬頭顯示，可顯示車速、導航、駕駛輔助等多種行駛信息。車聯網方面，搭載全新升級的 Nissan Connect 超智聯 2.0，具 60 多項人機交互功能，覆蓋語音控制、遠程控制、車家互聯、車載 KTV 等多種使用場景。
安全輔助方面，搭載符合 Level 2 的增強版 ProPILOT 2.0 超智駕技術汽車駕駛智能輔助系統，支持一鍵啟動，全速段智能巡航、智能跟車、車道保持、全速車輛識別、平順制動、下坡速度調整等，更帶來出色的安全體驗。全新升級的 NISSAN i-SAFETY 智能主動安全系統，包括 IFCW 超視距碰撞預警系統、EAPM 油門誤踩糾正、IEB 預碰撞智能剎車等 12 項主動安全科技，覆蓋所有行駛場景，全方位守護安全。
以質感內飾、前瞻科技，打造豪華科技座艙。
12.3 吋 3D 炫彩交互式儀錶盤可顯示安全輔助信息、多媒體、地圖、導航、來電提醒、駕駛警示、4×4-i 扭矩分配、壓縮比實時動態信息等；12.3 吋六核心多媒體觸控主機，支持自定義設置，性能更強，反應更迅速；10.8 吋雙層曲面技術 HUD 抬頭顯示，可顯示車速、導航、駕駛輔助等多種行駛信息。
採用大面積軟性材料，提升整車的檔次感，全新 Multi-Layer 人體工學座椅，壓力分佈更均勻，有效緩解長時間駕駛的疲勞感。
配備三區獨立控制自動空調 (附後座出風口)。動力配置方面，第四代 X-Trail 採用代號 KR15 的 1.5 升 VC-Turbo 可變壓縮比渦輪增壓直列三缸汽油引擎，壓縮比可於 8:1~14:1 間自主切換，具備約 150kW 最大馬力及 300Nm 峰值扭力，搭配代號 UK33 的 CVT 無段變速系統以及 ALiS 12V 輕混能量管理系統，可以在車輛加速、減速、滑行或怠速時，實現扭矩輔助、能量回收、能量釋放等功能，全方位提升燃油經濟性，原廠公佈平均油耗為 17.24km/L。第二代 4x4-i 智慧型五種模式四輪驅動系統，擁有自動、運動、經濟、越野、雪地等 5 種模式；在不同模式下，對引擎、變速箱邏輯、油門反應、牽引力控制、動態穩定控制系統、電子差速鎖、中央差速器進行智能調節，提供不同路況下最佳的車輛性能，輕鬆征服多種路況。
採用 1.5 升 VC-Turbo 可變壓縮比渦輪增壓直列三缸汽油引擎，壓縮比可於 8:1~14:1 間自主切換，具備約 150kw 最大馬力及 300Nm 峰值扭力。
ALiS 12V 輕混能量管理系統，可以在車輛加速、減速、滑行或怠速時，實現扭矩輔助、能量回收、能量釋放等功能，全方位提升燃油經濟性，原廠公佈平均油耗為 17.24km/L。實際上路操駕，受惠於 12V 輕油電複合系統，使起步時更為輕快順暢，踩下油門的加速力道順暢，應付爬坡超車並不是問題，日常駕馭能帶來輕快的氛圍，引擎震動也少了許多，運轉精緻度良好。底盤調校方面，整體偏向舒適，但由於新平台的應用以及優秀的車體剛性，對於SUV 過彎側傾抑制的相當不錯，方向盤轉動的力度適中，使得車輛擁有不錯的掌控性，駕馭起來對於路面的回饋扎實度相當足夠，車艙的隔音表現同樣亮眼，能滿足多人出遊用途所需。
Nissan X-Trail 自 2001 年問世以來，便肩負品牌旗下 SUV (Sport Utility Vehicle) 多功能休旅車型的市場戰略重任，國內在 2002 年首度導入國產之後獲得相當不錯的市場反應，而隨 Honda CR-V 已如期在臺灣販售，裕隆日產也在日前也宣布 X-Trail 輕油電預售活動正式啟動，共有三種車規編成：「經典版」預售價 106.9 萬元起、「領航版」預售價 116.9 萬元起、「旗艦版」預售價 123.9 萬元起，相信在正式上市後將會帶來新一波 SUV 浪潮！