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全新黑科技強勢來襲！　東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點



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隨著首輛國產 Nissan X-Trail 輕油電從裕隆日產三義廠正式下線並開始進駐各大展示中心後，許多消費者已相當期待其建議售價以及實際上路心得，即便本站《小七車觀點》目前還沒試駕到，不過這次藉著海外試駕的機會前往中國大陸深圳針對當地販售的東風日產奇駿進行體驗，並與讀著分享其感受。

東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
本次海外試駕的車款是東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版，建議售價為人民幣 26.29 萬 (約合新台幣 115.9 萬元)。
新在哪裡？
外觀：
●V-Motion 3.0 設計語彙 (Double V-Motion)。
●LED 分離式大燈 / 日行燈。
●EYE-Max 通覽式全景天窗。
●半鋁製車身。
內裝配備：
●12.3 吋 3D 炫彩交互式儀表板。
●12.3 吋中控螢幕 (6 核心)。
●10.8 吋雙層曲面抬頭顯示器。
●Nissan Connect 2.0。
●Multi-Layer 人體工學座椅 (駕駛座 10 向電動、副駕 4 向、雙前座電熱)。
●三區獨立恆溫空調系統 (附後座出風口)。
●後門開啟角度達 85 度。
安全科技：
●增強版 ProPILOT (Level 2)、0-144km/h 間跟車，最長可停近 3 秒。
動力：
●第二代 4x4-i 智能全模式四驅 (附智能動態中央差速器)。
●地形模式可切換 5 種：越野、雪地、自動、經濟、運動。
●VC-TURBO 可變壓縮比引擎 (壓縮比 8:1~14:1 間可變)。
●ALiS 12V 清混能量管理系統 (動能回收、動能釋放、扭力輔助)。

東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
作為日產全球戰略車型，奇駿上市至今，已在中國大陸市場累計銷量超過 142 萬輛，而最新一代車型共推出 9 款車型，官方價格為人民幣 17.99 萬元起至 26.29 萬元。外觀採用品牌全新 V-Motion 3.0 設計語彙，打造 Double V-Motion 前臉，加上 U-Shape 力量感腰線、懸浮式車頂、寬體輪拱、雙色車身、19 吋的切削式輪圈等。前衛的 LED 星艦分體式大燈，提升車頭層次感，並具備自動開閉大燈、自動遠近光切換等功能，全面優化照射亮度及寬度，並降低能耗。擁有全新設計的空氣簾、3D 輪胎導流板、平整化底盤、主動進氣格柵等，創造 0.33 最低風阻係數，實現更好的燃油經濟性，高速行駛更加安靜。長寬高 4681×1840×1730mm、軸距 2706mm、離地間隙 212mm，充分滿足家庭出遊的各種用車需求。

東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
長寬高 4681×1840×1730mm、軸距 2706mm、離地間隙 212mm，充分滿足家庭出遊的各種用車需求。
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
採用品牌全新 V-Motion 3.0 設計語彙，打造 Double V-Motion 前臉。
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
前衛的 LED 星艦分體式大燈，提升車頭層次感，並具備自動開閉大燈、自動遠近光切換等功能，全面優化照射亮度及寬度，並降低能耗。
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
保險桿下方採用銀色護板搭配鍍鉻點綴，堆疊出吸睛的視覺效果。
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
窗框與側裙採用鍍鉻飾條點綴。
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
足踏 19 吋的切削式輪圈。
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
尾燈採 3D 立體式導光設計，兼具設計美學與行安車全。
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
尾翼採用黑色烤漆妝點。
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
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後保桿設計與前方相呼應，並將排氣尾管隱藏起來。
內裝配備方面，全新一代奇駿以質感內飾、前瞻科技，打造豪華科技座艙；採用大面積軟性材料，提升整車的檔次感，全新 Multi-Layer 人體工學座椅，壓力分佈更均勻，有效緩解長時間駕駛的疲勞感，同時配備三區獨立控制自動空調、電子換擋、換擋撥片等。12.3 吋 3D 炫彩交互式儀錶盤可顯示安全輔助信息、多媒體、地圖、導航、來電提醒、駕駛警示、4×4-i扭矩分配、壓縮比實時動態信息等；12.3 吋六核心多媒體觸控主機，支持自定義設置，性能更強，反應更迅速；10.8 吋雙層曲面技術 HUD 抬頭顯示，可顯示車速、導航、駕駛輔助等多種行駛信息。車聯網方面，搭載全新升級的 Nissan Connect 超智聯 2.0，具 60 多項人機交互功能，覆蓋語音控制、遠程控制、車家互聯、車載 KTV 等多種使用場景。

安全輔助方面，搭載符合 Level 2 的增強版 ProPILOT 2.0 超智駕技術汽車駕駛智能輔助系統，支持一鍵啟動，全速段智能巡航、智能跟車、車道保持、全速車輛識別、平順制動、下坡速度調整等，更帶來出色的安全體驗。全新升級的 NISSAN i-SAFETY 智能主動安全系統，包括 IFCW 超視距碰撞預警系統、EAPM 油門誤踩糾正、IEB 預碰撞智能剎車等 12 項主動安全科技，覆蓋所有行駛場景，全方位守護安全。

東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
以質感內飾、前瞻科技，打造豪華科技座艙。
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
12.3 吋 3D 炫彩交互式儀錶盤可顯示安全輔助信息、多媒體、地圖、導航、來電提醒、駕駛警示、4×4-i 扭矩分配、壓縮比實時動態信息等；12.3 吋六核心多媒體觸控主機，支持自定義設置，性能更強，反應更迅速；10.8 吋雙層曲面技術 HUD 抬頭顯示，可顯示車速、導航、駕駛輔助等多種行駛信息。
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
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東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
採用大面積軟性材料，提升整車的檔次感，全新 Multi-Layer 人體工學座椅，壓力分佈更均勻，有效緩解長時間駕駛的疲勞感。
配備三區獨立控制自動空調 (附後座出風口)。
動力配置方面，第四代 X-Trail 採用代號 KR15 的 1.5 升 VC-Turbo 可變壓縮比渦輪增壓直列三缸汽油引擎，壓縮比可於 8:1~14:1 間自主切換，具備約 150kW 最大馬力及 300Nm 峰值扭力，搭配代號 UK33 的 CVT 無段變速系統以及 ALiS 12V 輕混能量管理系統，可以在車輛加速、減速、滑行或怠速時，實現扭矩輔助、能量回收、能量釋放等功能，全方位提升燃油經濟性，原廠公佈平均油耗為 17.24km/L。第二代 4x4-i 智慧型五種模式四輪驅動系統，擁有自動、運動、經濟、越野、雪地等 5 種模式；在不同模式下，對引擎、變速箱邏輯、油門反應、牽引力控制、動態穩定控制系統、電子差速鎖、中央差速器進行智能調節，提供不同路況下最佳的車輛性能，輕鬆征服多種路況。

東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
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東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
採用 1.5 升 VC-Turbo 可變壓縮比渦輪增壓直列三缸汽油引擎，壓縮比可於 8:1~14:1 間自主切換，具備約 150kw 最大馬力及 300Nm 峰值扭力。
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
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東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
ALiS 12V 輕混能量管理系統，可以在車輛加速、減速、滑行或怠速時，實現扭矩輔助、能量回收、能量釋放等功能，全方位提升燃油經濟性，原廠公佈平均油耗為 17.24km/L。
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
東風日產 Nissan X-Trail 奇駿 四驅至尊版 海外試駕
實際上路操駕，受惠於 12V 輕油電複合系統，使起步時更為輕快順暢，踩下油門的加速力道順暢，應付爬坡超車並不是問題，日常駕馭能帶來輕快的氛圍，引擎震動也少了許多，運轉精緻度良好。底盤調校方面，整體偏向舒適，但由於新平台的應用以及優秀的車體剛性，對於SUV 過彎側傾抑制的相當不錯，方向盤轉動的力度適中，使得車輛擁有不錯的掌控性，駕馭起來對於路面的回饋扎實度相當足夠，車艙的隔音表現同樣亮眼，能滿足多人出遊用途所需。

Nissan X-Trail 自 2001 年問世以來，便肩負品牌旗下 SUV (Sport Utility Vehicle) 多功能休旅車型的市場戰略重任，國內在 2002 年首度導入國產之後獲得相當不錯的市場反應，而隨 Honda CR-V 已如期在臺灣販售，裕隆日產也在日前也宣布 X-Trail 輕油電預售活動正式啟動，共有三種車規編成：「經典版」預售價 106.9 萬元起、「領航版」預售價 116.9 萬元起、「旗艦版」預售價 123.9 萬元起，相信在正式上市後將會帶來新一波 SUV 浪潮！

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