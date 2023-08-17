就是要土豪金 ! Bugatti Mistral Gold 將在圓石灘車展亮相

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Mistral Gold 將和 Chiron Super Sport Golden Era Car 共同在圓石攤車展亮相。外觀來看，Mistral Gold 顧名思義便是車身採用了專屬的金色塗裝，除了前艙蓋、引擎蓋、側裙和後保險桿上仍以裸露的黑色碳纖維襯托出強烈的對比視覺感。Mistral 在外型上具有更加犀利的車頭造型，並透過四條橫幅式的 LED 日行燈來增強視覺印象，同時該燈組內部也設有通風孔，可以將車頭的氣流導向輪拱內側並排出，提升空氣動力學。而三開式氣壩設計亦承襲 Chiron 車系的經典設計，寬大的格柵面積亦能夠加強冷卻效果。
車尾同樣融合空氣力學設計與下方的空氣分流器，讓車輛於高速時有更好的冷卻效果與下壓力。引擎蓋兩側採用了全新的進氣口設計，官方指出在設計之初就考慮到嚴格的側翻測試，所以其每一個部件都是由碳纖維結構製成，保證在發生側翻的情況下可以支撐車輛的重量，保護車內乘客。內裝方面雖然官方並未公布，但從車頂視角我們可以觀察到採用了黑/金雙色的鋪陳，整體風格也與外觀相呼應。
動力上，Bugatti Mistral 採用 8.0 升 W16 四渦輪增壓汽油引擎，可輸出 1,600ps 最大馬力及 1,600Nm 峰值扭力，0-100km/h 加速將小於 2.5 秒完成。
Mistral 首度於 2022 年登場，當時官方宣布該車限量生產 99 台，首批交車時間為 2024 年，每台售價大約有 550 萬美元，並且都已經有預定的買家。