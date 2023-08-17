Mahindra INGLO 全新平台打造 Mahindra Thar.e 概念車正式亮相

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Mahindra Thar.e 正式亮相。在外觀部分，可以看到 Thar.e 電動概念車其車頭採用具有導角設計的方形 LED 頭燈，同時水箱護罩也改為封閉式造型，在側邊還有 Thar.e 的字樣，而保險桿同樣維持原始的黑色塑料材質，強化視覺上的越野氣息。另外車尾也加入了 LED 尾燈，矩形的設計與現行款相當。Thar.e 擁有 300mm 的車身離地高度，搭配全地形越野胎，能夠確保車輛在惡劣的行駛環境下也能保證安裝車底中央的電池模組安全，同時也可以看到前後懸長度也盡量維持在車輛的四周，讓車輛擁有相當優異的前進角、離去角、通過角和涉水能力。
雖然 Mahindra 展車的概念車是五門車型，但 Mahindra 未來將規劃三門和五門的量產版本，兩者均將採用 Mahindra INGLO 平台為基礎打造，軸距將在 2,775mm 至 2,975mm之間變化。
動力表現上，據了解 Mahindra Thor.e 有望搭載來自於 VAG 集團的動力技術，前軸搭載輸出功率達 107 匹馬力（80KW）、扭矩為 135 牛頓米的電動馬達，搭配後軸輸出為282 匹馬力（210KW）和 535 牛頓米電動馬達，提供優異的動能。電池模組方面則將捨棄來自 BYD 的技術，換上同樣來自德國品牌的 60 kWh 或 80 kWh 電池組。
Mahindra Thar 車系為 Mahindra 早期為軍隊開發吉普車所衍生的市售車款，已經有相當悠久的歷史，對於 Mahindra 品牌來說是具有相當歷史意義的車款。不過因 Thar 主要是供應印度當地市場，所以只有右駕車型，要出口至其他海外左駕市場幾乎不太可能。然而這次 Thar.e 概念車的登場也意味著品牌將朝向電動化的發展，讓這款具有歷史意義的車款在電動車市場發展下去。