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耀黑低調美學 Volvo XC60 Black Edition 北美登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Volvo USA 近日宣布將針對 2024 年式 XC60 車系推出全新的 Black Edition 車型，針對內裝與外觀進行黑化，提供 B5 AWD 以及 T8 Recharge 兩款動力選項，最快將在 2024 年初開始交車。

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Volvo USA 宣布推出 2024 XC60 Black Edition 車型。
XC60 Black Edition 最早於今年第一季在歐洲市場推出，外觀上以 R-Design 套件為基礎，車色上僅提供 Onyx Black Metallic 金屬黑色，同時全車外觀細節均採用黑化處理，包含車頭換上亮黑水箱罩搭配亮黑色廠徽，車側配有亮黑色窗框及 21 吋亮黑色鋁合金輪圈，車尾擁有亮黑色銘牌及深色排氣尾管。

內裝方面也換上無煙煤色的色調來與外觀相呼應，並搭配鋁合金飾板，配備上自然搭載了Google 車載資訊娛樂系統，新版 12.3 吋數位整合資訊儀錶組、高解析及介面優化的 9 吋整合觸控螢幕、新版 PAII 啟動方式、觸控式天窗控制等、可起步通知、自動限速系統及後方偵測暨主動煞車系統 (Rear Auto Brake) 等。

現行 Volvo XC60推出迄今已有 6年的時間，而下一代車型預計將成文純電動車型。而這次的 XC60 Black Edition 的推出也是希望在產品生命週期的末期，依舊可以透過個性化來吸引消費者的目光。

動力表現上，B5 車型搭載 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，可輸出 250 匹最大馬力及 349 牛頓米峰值扭力，可在 6.5 秒內完成 0-96km/h 加速；T8 Recharge 則是採用插電式油電混合系統，綜效輸出可達到 461 匹及 708 牛頓米的優異輸出，並可在 4.5 秒內完成0-96km/h 加速，純電模式下其續航里程約為 56 公里。

在國內市場方面，Volvo XC60 車系共分為 B4 Plus、B5 AWD Ultimate、Recharge T8 AWD Plus、Recharge T8 AWD Ultimate 及 Recharge T8 AWD Polestar Engineered 五種編成，也具有 Onyx Black 瑪瑙黑的車色選項，不過整體的黑化程度並未如 XC60 Black Edition 那般徹底。

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