6.6 升 V12 上身 / 馬力達 1,850bhp　Zenvo Aurora 正式亮相

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外觀方面，Aurora 由首席設計師 Christian Brandt 自行操刀，基於 Zenvo 的全新 ZM1 模組化碳纖維單體結構，Tur 簡潔的線條使其成為追求極速的 GT 車型，可實現穩定性和舒適的道路駕駛；相比之下，Agil 車身風格遵循同樣簡單而優雅的設計理念，但擁有更極端的空力套件，巧妙地管理氣流並提供強大下壓力。
動力方面，採用來自 Mahle Powertrain 所提供的 6.6 升 V12 汽油引擎，擁有 4 具渦輪增壓器，本體可產生 1,250bhp 最大馬力以及 9800 rpm 的最高轉速，再配備上 7 速變速箱 (電動倒檔)。後輪驅動的 Agil 車型配備單個電動馬達，總輸出功率達 1,450bhp、1,400Nm，在 2.5 秒內可達成 0-100km/h 加速，極速為 365km/h；而全輪驅動的 Tur 車型則於前軸配置兩顆馬達，總輸出功率升至 1,850bhp、1,700Nm，0-100km/h 加速縮短至 2.3 秒，最高時速為 450km/h。
Zenvo 於 2004 年成立於丹麥，雖然該國對於購買汽車國民徵收高昂的登記稅，但卻沒阻止創辦人 Troels Vollertsen 的強大野心，幾乎所有的產品都銷於國外，即便早期量產的 ST1 常常因機械問題，火燒車事件層出不窮，但於 2016 年推出的 TS1 卻以更為優秀的設計吸引到許多層峰買家們的注意，並衍生出許多不同的特殊版本，以破千匹的馬力表現吸引世界各地的層峰車迷們購買。