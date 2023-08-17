各品牌相繼投靠Tesla充電孔規格，Fisker也要加入NACS陣營了

6.6 升 V12 上身 / 馬力達 1,850bhp　Zenvo Aurora 正式亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

繼 3 月的預告以後，丹麥新創超跑公司 Zenvo Automotive A/S 近日終於宣布發表 Aurora，以罕見的極光現象命名，作為品牌有史以來動力最強勁的車型並同時推出 Agil 和 Tur 兩種版本 (各限量 50 台)，起價為 259 萬歐元起 (約合新臺幣 8989.2 萬元)，量產動作將於 2025 年啟動，首批交付則計畫在 2026 年開始。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
外觀方面，Aurora 由首席設計師 Christian Brandt 自行操刀，基於 Zenvo 的全新 ZM1 模組化碳纖維單體結構，Tur 簡潔的線條使其成為追求極速的 GT 車型，可實現穩定性和舒適的道路駕駛；相比之下，Agil 車身風格遵循同樣簡單而優雅的設計理念，但擁有更極端的空力套件，巧妙地管理氣流並提供強大下壓力。

Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
動力方面，採用來自 Mahle Powertrain 所提供的 6.6 升 V12 汽油引擎，擁有 4 具渦輪增壓器，本體可產生 1,250bhp 最大馬力以及 9800 rpm 的最高轉速，再配備上 7 速變速箱 (電動倒檔)。後輪驅動的 Agil 車型配備單個電動馬達，總輸出功率達 1,450bhp、1,400Nm，在 2.5 秒內可達成 0-100km/h 加速，極速為 365km/h；而全輪驅動的 Tur 車型則於前軸配置兩顆馬達，總輸出功率升至 1,850bhp、1,700Nm，0-100km/h 加速縮短至 2.3 秒，最高時速為 450km/h。

Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
Zenvo Aurora
Zenvo 於 2004 年成立於丹麥，雖然該國對於購買汽車國民徵收高昂的登記稅，但卻沒阻止創辦人 Troels Vollertsen 的強大野心，幾乎所有的產品都銷於國外，即便早期量產的 ST1 常常因機械問題，火燒車事件層出不窮，但於 2016 年推出的 TS1 卻以更為優秀的設計吸引到許多層峰買家們的注意，並衍生出許多不同的特殊版本，以破千匹的馬力表現吸引世界各地的層峰車迷們購買。

Zenvo Aurora
Zenvo Aurora

耀黑低調美學 Volvo XC60 Black Edition 北美登場

Mahindra INGLO 全新平台打造 Mahindra Thar.e 概念車正式亮相

Volkswagen ID. Buzz 榮獲2023年Best Cars of the Year年度最佳汽車

就是要土豪金 ! Bugatti Mistral Gold 將在圓石灘車展亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀