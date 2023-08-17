可以拿來越野的 911　Porsche 911 Dakar 實拍

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本次實拍的 Porsche 911 Dakar 正式建議售價為新台幣 1,208 萬元起，若選配拉力賽設計套件 (Rallye Design Package)，費用則為新台幣 174.2 萬元。外觀方面，911 Dakar 在前保險桿擁有重新設計的不鏽鋼隔柵進氣口，而車身前後配置固定式拖曳環，前蓋採用 CFRP 材質製作源於 911 GT3 的導流設計，車側搭載加寬輪拱及側裙，車身前後及側裙配置用不鏽鋼下護板，而車頂則設有 12V 電源輸出，消費者可選配最大負載 42 公斤且內建探照燈的行李架，裝載油箱、水箱、摺疊鏟、脫困板等拉力賽所需物品，車主也可選購車頂帳。配胎使用專為該車款開發的倍耐力 Scorpion All Terrain Plus（前輪 245/45 ZR 19，及後輪 295/40 ZR 20），厚實的胎面紋路深達 9 mm，強化的胎側與紋路以雙簾布層包覆，同時還具備高度抗切割性。
CFRP 前蓋搭配源自於 911 GT3 的導流設計。
最引人注目之處就在於底盤離地高度，較搭載跑車化懸吊的 911 Carrera 增加 50mm，標配的前後軸抬升系統可讓前、後軸高度額外增加 30mm，使其離地間隙與穿越角足以媲美傳統休旅車。
車頂配有可見的 12V 電源輸出，提供給可選配的車頂行李架上的探照燈使用；行李架具有 42 公斤負載能力，可攜帶拉力賽事所需的油箱、水箱、摺疊鏟、
脫困板等裝備。
配胎使用專為該車款開發的倍耐力 Scorpion All Terrain Plus（前輪 245/45 ZR 19，及後輪 295/40 ZR 20），厚實的胎面紋路深達9 mm，強化的胎側與紋路以雙簾布層包覆，同時還具備高度抗切割性。此外，也提供 P Zero 夏季與冬季胎作為選配項目，這兩款胎同樣具備雙簾布層胎體設計，但標配的全地形胎在一般道路上同樣提供符合跑車標準的動態表現。
前、後、側裙採用不鏽鋼下護板，同時位在重新設計的前保桿兩側的進氣口，也採用不鏽鋼隔柵以抵抗路面飛石噴濺。
前、後紅色固定式拖曳環。內裝方面，911 Dakar 標準採用雙人座配置，座椅為賽車桶型樣式，玻璃及電池均換上輕量化式樣，使車重控制在 1,605 公斤，座艙內標準配備 Race-Tex 材質並施以專屬的魅影綠 (Shade Green) 對比色縫線。Porschce 提供包含防滾桿、六點式安全帶及滅火器等項目的拉力賽運動套件 (Rallye Sport Package) 供選配，而消費者若選配拉力賽設計套件 (Rallye Design Package)，則可將車內升級為 Race-Tex 與真皮延伸包覆以及青鯊藍色的安全帶與其它元件。
採用雙人座配置，座椅為賽車桶型樣式，玻璃及電池均換上輕量化式樣，使車重控制在 1,605 公斤。
座艙內標準配備 Race-Tex 材質並施以專屬的魅影綠 (Shade Green) 對比色縫線。若選配拉力賽設計套件 (Rallye Design Package)，則可將車內升級為 Race-Tex 與真皮延伸包覆以及青鯊藍色的安全帶與其它元件。動力配置方面，911 Dakar 採用 3.0 升水平對臥 6 缸雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 480ps 最大馬力及 570Nm 峰值扭力，搭配 8 速 PDK 雙離合器自手排變速系統及全時四輪驅動之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需持 3.4 秒完成，極速因搭載全地形胎而限制在 240km/h。新增兩種全新駕駛模式，Rallye 模式最適合鬆散、不平坦的非鋪裝路面，此模式的全時四輪驅動系統將分配較高比例動力輸出於後軸輸出；在 Offroad 模式下底盤會自動調整至高離地高度，此模式可在惡劣地形與沙地上提供最強的循跡能力；標配項目還包含後軸轉向系統、來自 911 GT3 的引擎腳、PDCC 保時捷動態底盤控制系統及防傾穩定系統等。底盤離地高度較搭載跑車化懸吊的 911 Carrera 增加 50mm，標配的前後軸抬升系統可讓前、後軸高度額外增加 30mm，在「高」底盤模式下，可允許車輛在時速高達 170 km/h 進行激烈的越野活動，高於此速度車輛會自動降回一般高度。
搭載的 3.0 升六缸雙渦輪增壓引擎具備 480 PS（353 kW）最大馬力及 570 Nm 扭力峰值。Porsche 過去在 1984 年時以基於當時 911 跑車重度改造的 953 賽車征戰巴黎-達卡拉力賽並取得總冠軍，而此車在 1985 年時由 959 賽車取而代之，展現性能跑車與極限越野間的可能性，後續也有許多玩家以改裝的 911 來參加拉力賽事，如今原廠以 992 世代的 911 來推出 911 Dakar，相信可受到喜愛越野與競技的車迷青睞。