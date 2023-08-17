可以拿來越野的 911　Porsche 911 Dakar 實拍

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Porsche 911 Dakar 本次實拍的 Porsche 911 Dakar 正式建議售價為新台幣 1,208 萬元起，若選配拉力賽設計套件 (Rallye Design Package)，費用則為新台幣 174.2 萬元。

Porsche 911 Dakar

Porsche 911 Dakar CFRP 前蓋搭配源自於 911 GT3 的導流設計。

Porsche 911 Dakar 最引人注目之處就在於底盤離地高度，較搭載跑車化懸吊的 911 Carrera 增加 50mm，標配的前後軸抬升系統可讓前、後軸高度額外增加 30mm，使其離地間隙與穿越角足以媲美傳統休旅車。

車頂配有可見的 12V 電源輸出，提供給可選配的車頂行李架上的探照燈使用；行李架具有 42 公斤負載能力，可攜帶拉力賽事所需的油箱、水箱、摺疊鏟、 脫困板等裝備。

Porsche 911 Dakar

Porsche 911 Dakar 配胎使用專為該車款開發的倍耐力 Scorpion All Terrain Plus（前輪 245/45 ZR 19，及後輪 295/40 ZR 20），厚實的胎面紋路深達9 mm，強化的胎側與紋路以雙簾布層包覆，同時還具備高度抗切割性。此外，也提供 P Zero 夏季與冬季胎作為選配項目，這兩款胎同樣具備雙簾布層胎體設計，但標配的全地形胎在一般道路上同樣提供符合跑車標準的動態表現。

Porsche 911 Dakar

Porsche 911 Dakar

Porsche 911 Dakar 前、後、側裙採用不鏽鋼下護板，同時位在重新設計的前保桿兩側的進氣口，也採用不鏽鋼隔柵以抵抗路面飛石噴濺。

Porsche 911 Dakar 前、後紅色固定式拖曳環。

Porsche 911 Dakar 採用雙人座配置，座椅為賽車桶型樣式，玻璃及電池均換上輕量化式樣，使車重控制在 1,605 公斤。

Porsche 911 Dakar Porsche 911 Dakar Porsche 911 Dakar 座艙內標準配備 Race-Tex 材質並施以專屬的魅影綠 (Shade Green) 對比色縫線。若選配拉力賽設計套件 (Rallye Design Package)，則可將車內升級為 Race-Tex 與真皮延伸包覆以及青鯊藍色的安全帶與其它元件。

Porsche 911 Dakar 搭載的 3.0 升六缸雙渦輪增壓引擎具備 480 PS（353 kW）最大馬力及 570 Nm 扭力峰值。