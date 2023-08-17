各品牌相繼投靠Tesla充電孔規格，Fisker也要加入NACS陣營了

可以拿來越野的 911　Porsche 911 Dakar 實拍

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Porsche 選在去年 11 月的 2022 洛杉磯車展發表限量 2,500 輛的 911 Dakar，致敬 1984 年該廠在巴黎-達卡拉力賽獲得總冠軍，台灣保時捷也在同時間宣布此車正式建議售價為新台幣 1,208 萬元起，若選配拉力賽設計套件 (Rallye Design Package)，費用則為新台幣 174.2 萬元。本站這次於品牌活動上針對該車進行實拍，讓讀者可以先睹為快！

我是廣告 請繼續往下閱讀
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
本次實拍的 Porsche 911 Dakar 正式建議售價為新台幣 1,208 萬元起，若選配拉力賽設計套件 (Rallye Design Package)，費用則為新台幣 174.2 萬元。
外觀方面，911 Dakar 在前保險桿擁有重新設計的不鏽鋼隔柵進氣口，而車身前後配置固定式拖曳環，前蓋採用 CFRP 材質製作源於 911 GT3 的導流設計，車側搭載加寬輪拱及側裙，車身前後及側裙配置用不鏽鋼下護板，而車頂則設有 12V 電源輸出，消費者可選配最大負載 42 公斤且內建探照燈的行李架，裝載油箱、水箱、摺疊鏟、脫困板等拉力賽所需物品，車主也可選購車頂帳。配胎使用專為該車款開發的倍耐力 Scorpion All Terrain Plus（前輪 245/45 ZR 19，及後輪 295/40 ZR 20），厚實的胎面紋路深達 9 mm，強化的胎側與紋路以雙簾布層包覆，同時還具備高度抗切割性。

Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
CFRP 前蓋搭配源自於 911 GT3 的導流設計。
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
最引人注目之處就在於底盤離地高度，較搭載跑車化懸吊的 911 Carrera 增加 50mm，標配的前後軸抬升系統可讓前、後軸高度額外增加 30mm，使其離地間隙與穿越角足以媲美傳統休旅車。
車頂配有可見的 12V 電源輸出，提供給可選配的車頂行李架上的探照燈使用；行李架具有 42 公斤負載能力，可攜帶拉力賽事所需的油箱、水箱、摺疊鏟、脫困板等裝備。
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
配胎使用專為該車款開發的倍耐力  Scorpion All Terrain Plus（前輪 245/45 ZR 19，及後輪 295/40 ZR 20），厚實的胎面紋路深達9 mm，強化的胎側與紋路以雙簾布層包覆，同時還具備高度抗切割性。此外，也提供 P Zero 夏季與冬季胎作為選配項目，這兩款胎同樣具備雙簾布層胎體設計，但標配的全地形胎在一般道路上同樣提供符合跑車標準的動態表現。
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
前、後、側裙採用不鏽鋼下護板，同時位在重新設計的前保桿兩側的進氣口，也採用不鏽鋼隔柵以抵抗路面飛石噴濺。
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
前、後紅色固定式拖曳環。
內裝方面，911 Dakar 標準採用雙人座配置，座椅為賽車桶型樣式，玻璃及電池均換上輕量化式樣，使車重控制在 1,605 公斤，座艙內標準配備 Race-Tex 材質並施以專屬的魅影綠 (Shade Green) 對比色縫線。Porschce 提供包含防滾桿、六點式安全帶及滅火器等項目的拉力賽運動套件 (Rallye Sport Package) 供選配，而消費者若選配拉力賽設計套件 (Rallye Design Package)，則可將車內升級為 Race-Tex 與真皮延伸包覆以及青鯊藍色的安全帶與其它元件。

Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
採用雙人座配置，座椅為賽車桶型樣式，玻璃及電池均換上輕量化式樣，使車重控制在 1,605 公斤。
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
座艙內標準配備 Race-Tex 材質並施以專屬的魅影綠 (Shade Green) 對比色縫線。若選配拉力賽設計套件 (Rallye Design Package)，則可將車內升級為 Race-Tex 與真皮延伸包覆以及青鯊藍色的安全帶與其它元件。
動力配置方面，911 Dakar 採用 3.0 升水平對臥 6 缸雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 480ps 最大馬力及 570Nm 峰值扭力，搭配 8 速 PDK 雙離合器自手排變速系統及全時四輪驅動之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需持 3.4 秒完成，極速因搭載全地形胎而限制在 240km/h。新增兩種全新駕駛模式，Rallye 模式最適合鬆散、不平坦的非鋪裝路面，此模式的全時四輪驅動系統將分配較高比例動力輸出於後軸輸出；在 Offroad 模式下底盤會自動調整至高離地高度，此模式可在惡劣地形與沙地上提供最強的循跡能力；標配項目還包含後軸轉向系統、來自 911 GT3 的引擎腳、PDCC 保時捷動態底盤控制系統及防傾穩定系統等。底盤離地高度較搭載跑車化懸吊的 911 Carrera 增加 50mm，標配的前後軸抬升系統可讓前、後軸高度額外增加 30mm，在「高」底盤模式下，可允許車輛在時速高達 170 km/h 進行激烈的越野活動，高於此速度車輛會自動降回一般高度。

Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar
搭載的 3.0  升六缸雙渦輪增壓引擎具備 480 PS（353 kW）最大馬力及 570 Nm 扭力峰值。
Porsche 過去在 1984 年時以基於當時 911 跑車重度改造的 953 賽車征戰巴黎-達卡拉力賽並取得總冠軍，而此車在 1985 年時由 959 賽車取而代之，展現性能跑車與極限越野間的可能性，後續也有許多玩家以改裝的 911 來參加拉力賽事，如今原廠以 992 世代的 911 來推出 911 Dakar，相信可受到喜愛越野與競技的車迷青睞。

Porsche 911 Dakar
Porsche 911 Dakar

擺脫不了的油車影子！Mercedes-EQ EQA 250 的沈重包袱

6.6 升 V12 上身 / 馬力達 1,850bhp　Zenvo Aurora 正式亮相

耀黑低調美學 Volvo XC60 Black Edition 北美登場

Mahindra INGLO 全新平台打造 Mahindra Thar.e 概念車正式亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀