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百變輕型貨卡 Toyota Rangga Concept 印尼登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

日本汽車大廠 Toyota 近日在印尼車展上首度帶來一款新型 Rangga 貨卡，預期將成為新興市場最具代表性的多用途輕型商用車。

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Toyota 於近日舉辦的印尼車展上帶來一款全新的 Rangga 皮卡概念車。
此次登場的 Toyota Rangga 被視為在 2022 年 12 月於泰國發表的 IMV 0 概念車的演化車型，整體造型更朝向量產版邁進。外觀上選用相當方正的輪廓，同時相較於一般的平頭貨車，Rangga 採用前置引擎的設定，因此車頭較長，也帶來更多不同的造型變化。其標準車型採用未烤漆的保險桿配置，同時水箱罩、頭燈均可以依照使用需求或者車型等級配備鹵素及 LED 燈組，而原廠也開放印尼當地的消費者創作 Rangga 的車型用途，並提供一組模板讓人創作，目前可以看到已經有包含露營車、農用車、救護車、消防車、移動咖啡廳，甚至是賽車，而贏得設計冠軍的創作者則可以獲得相當於一億印尼盾的獎金。

目前 Toyota 對於Rangga 未來上市的規劃仍未透露，也未公開車型規格，但可以確定的是該車採用非承載式底盤架構，後懸吊採用葉片彈簧的設定，動力系統則搭矮傳統內燃機。根據外媒指出，Rangga 量產版有望提供柴油渦輪、汽油、混合動力及純電動等選擇。

據悉 Rangga 量產版最快將於 2024 年正式亮相，未來將主攻東協市場，首發市場選定泰國，後續將再拓展至包括印尼、菲律賓等在內的市場。而在產品定位方面則將低於Toyoa Hilux，成為新興市場更加入門的貨卡選擇。

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