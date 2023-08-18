底盤精心重新調校 Kia 宣布 EV9 將於 10 月澳洲上市

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Kia 宣布旗下旗艦電動休旅車 EV9 將在 10 月於澳洲上市。根據原廠指出，EV9 正在進行符合當地使用需求的底盤優化，以確保滿足當地消費者對於車輛的使用習慣。調校的工作最一開始是在韓國南陽的全球研發中心開始，然後在車輛運往澳洲的時候，原廠的調校專家再前往澳洲加入當地團隊共同討論及調整。
澳洲 Kia 首席工程師 Graeme Gambod 表示對於 EV9 的動態表現相當滿意，即便它的尺碼和重量很大，但它卻很舒適、自信，而且出奇地靈活。根據車輛的尺碼和多功能性，這次調校計劃著重於將澳洲的路況結合起來，使 EV9 成為一款非常舒適且輕鬆的家庭巡洋艦。它不僅能夠在城市或者叢林當中行駛，在長途駕駛和具有挑戰性的崎嶇道路上也能享受樂趣。可以很好地吸收道路的顛簸，並在非鋪裝的路面上也能吸收更大的起伏，並同時保持良好的車身穩定。
有關於 Kia EV9 澳規車型的細節還有待公佈，但目前原廠已經確認該車在當地將提供 76.1 kWh 標準續航後輪驅動車型和配備 99.8 kWh 電池的長途四輪驅動車型。而 EV9 也將是 Kia 在澳洲第一款搭載第二代高速公路駕駛輔助系統 (HDA2)的車型，該系統優化了主動式巡航控制系統，具有低速走停功能和車道跟隨輔助，且打開方向燈，HDA2系統還可以自動變化車道。