群創處長自爆玩3人妻！「請辭內部信」瘋傳　科技業鄉民無言了

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許姓處長表示，在網路上對其個人家庭及父母背景，出現不實的影射與連結，造成相關企業與關係人不必要的傷害，也請公司代為表達歉意，公司也再次呼籲同仁發揮同理心，共同保護事件關係人與其家庭成員，勿聽信傳播不實謠言。群創也說「再次請同仁務必嚴守員工行為準則、員工工作規範及人事規章等規定，一旦違反公司規定將依法處理」。
而信件內容也被網友分享到PTT科技版，不少人看完直言不太對勁「也請公司代為代表歉意是怎樣.....後台有多硬」、「人資長出來洗欸，案情不單純吧」、「果然背後夠硬，一般人早就被說影響公司形象，直接開除和提告了吧」、「這種事情還能自請離職，怎可能沒影響公司名譽」、「已經是處長等級了私領域影響公司，結果只有這樣的結果，道歉信吐槽點太多了」。
群創內部信件全文
各位同仁，大家好：
今年是群創光電成立20周年，「群創」命名由來，意旨「一群志同道合的人所共同創立的公司」。各位同仁都是這個大家庭的一份子，因此，守護家庭是我們共同責任。
近期新聞事件紛擾，唯有身為公司的一份子才知道，近年公司持續推動價值轉型，在這過程中，同仁辛勤付出與全力支持，才漸獲成果，我們應共同捍衛，不該讓努力成果蒙塵。
許姓同仁經過深思熟慮後，在今天8月17日，向公司表達因其私人事務，對公司造成不當影響深感抱歉，後續也將處理私人事務，同時也會配合公司法務單位進行後續調查，因此向公司主動表達去職並已獲同意。公司會提供必要的諮商服務，協助未來可能面臨的壓力和挑戰。同時，許姓同仁表示，在網路上對其個人家庭及父母背景，出現不實的影射與連結，造成相關企業與關係人不必要的傷害，也請公司代為表達歉意。公司也再次呼籲同仁發揮同理心，共同保護事件關係人與其家庭成員，勿聽信傳播不實謠言。
借鏡此事件，勇於認錯，誠心悔改，積極扛起責任，可為自己開啟新的機會。而公司一直以來重視「誠信、正直」價值觀，對客戶、供應商營業秘密及員工個資等相關機密資訊的保護不遺餘力，並獲客戶、股東、員工、供應商及社會的信任及尊重。再次請同仁務必嚴守員工行為準則、員工工作規範及人事規章等規定，一旦違反公司將依法處理。身為標竿企業，我們更珍視員工的誠信廉潔，相信每位同仁在一切商業合作與人際關係中，都將恪守最高的道德與倫理標準。
最後，此次事件對公司營運不會造成任何影響。請所有同仁放心，共同維護公司聲譽，讓公司能夠永續經營，再創高峰。
永續暨人資長彭峻豪