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新臺幣 185 萬元起 / 48V 輕油電助力　2024 年式 Volvo V60 B3 Plus 正式上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

國際富豪汽車今日 (8/18) 宣布推出 2024 年式 Volvo V60 車系，除了現有的 B4 Ultimate (220 萬元起) 和 Recharge T8 AWD plug in Hybrid (Plus：240.6 萬元起、Ultimate：277.6 萬元起) 車型外，導入了全新 B3 Plus 車型，建議售價為新臺幣 185 萬元起，並喊出限量 179 萬上市優惠價，同時更包含價值 81,900 元的「Plus Pack」完整套件，提供消費者更平易近人的入手門檻與多元購車選擇。

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2024 年式 Volvo V60 B3 Plus 正式上市
2024 年式 Volvo V60 B3 Plus 正式上市
2024 年式 Volvo V60 B3 Plus 搭載 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，在 48V Mild Hybrid 複合動力系統加持下可輸出 163hp@4,750~5,250rpm (+11.8hp Mild Hybrid) 最大馬力以及 27.0kg-m@1,500 - 4,000rpm 峰值扭力，搭配七速 DCT 雙離合器變速系統，0-100km/h 加速可在 8.6 秒達成，平均油耗表現為 15.5km/L。另外，車載資訊娛樂也全面升級為 Google 系統，並透過 Volvo On Call 提供駕駛人更便捷的用車體驗。

2024 年式 Volvo V60 B3 Plus 正式上市
2024 年式 Volvo V60 B3 Plus 正式上市
而價值 81,900 元的「Plus Pack」完整套件則包括 HUD 圖形化抬頭顯示介面、360 度環景攝影輔助附車頭 180 度視角輔助、Harman Kardon 多媒體音響系統、後廂 SubWoofer 重低音揚聲器、雙前座電動腰靠/腿部支撐、副駕駛座記憶與AP 高效複合空調清淨科技等多項配備。

2024 年式 Volvo V60 B3 Plus 正式上市
2024 年式 Volvo V60 B3 Plus 正式上市
Volvo V60 藉由旅行車豐富的生活機能性結合極簡北歐風格的內裝質感，深受全球市場消費者肯定，在電動車趨勢因排放規範或環境意識等因素而銳不可擋的今時今日，提供輕油電和插電式混合動力選項，除了讓消費者有了轉移至電能車款的良好契機，也兼顧既有的安全、舒適及機能表現

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