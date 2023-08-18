新臺幣 185 萬元起 / 48V 輕油電助力　2024 年式 Volvo V60 B3 Plus 正式上市

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2024 年式 Volvo V60 B3 Plus 搭載 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，在 48V Mild Hybrid 複合動力系統加持下可輸出 163hp@4,750~5,250rpm (+11.8hp Mild Hybrid) 最大馬力以及 27.0kg-m@1,500 - 4,000rpm 峰值扭力，搭配七速 DCT 雙離合器變速系統，0-100km/h 加速可在 8.6 秒達成，平均油耗表現為 15.5km/L。另外，車載資訊娛樂也全面升級為 Google 系統，並透過 Volvo On Call 提供駕駛人更便捷的用車體驗。
而價值 81,900 元的「Plus Pack」完整套件則包括 HUD 圖形化抬頭顯示介面、360 度環景攝影輔助附車頭 180 度視角輔助、Harman Kardon 多媒體音響系統、後廂 SubWoofer 重低音揚聲器、雙前座電動腰靠/腿部支撐、副駕駛座記憶與AP 高效複合空調清淨科技等多項配備。
Volvo V60 藉由旅行車豐富的生活機能性結合極簡北歐風格的內裝質感，深受全球市場消費者肯定，在電動車趨勢因排放規範或環境意識等因素而銳不可擋的今時今日，提供輕油電和插電式混合動力選項，除了讓消費者有了轉移至電能車款的良好契機，也兼顧既有的安全、舒適及機能表現