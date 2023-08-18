Ionex 插旗泰國！KYMCO 與鴻海選擇泰國作電動車基地的關鍵與價值所在？

6 速手排配置 / 國外超搶手！　Toyota GR Corolla Core 實拍

7Car 小七車觀點

Corolla 車系不僅是 Toyota 在全球市場最熱銷的車款之一，亦曾以 TE25 Corolla 奪下品牌首座 WRC 賽事的車系，具有其歷史意義價值隨著 Toyota GR Supra、GR Yaris 在市場中大放異彩，Toyota 也決定擴大其性能產品陣容，於 2022 年 4 月正式發表萬眾矚目的 GR Corolla，首波上市地區為北美市場，共提供 Core ($35,900 美金起)、Circuit Edition ($42,900 美金起)、Morizo Edition  ($49,900 美金起) 三種車型編成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本站這次前往位於臺北市內湖區貿易業者「JM Auto Sport Taiwan」，針對他們所導入的 Toyota GR Corolla Core 進行實拍，讓讀者可以進一步瞭解它與國內普遍市售的 Corolla Sport 有何區別。

Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
本次實拍的車輛為 Toyota GR Corolla 車系中最入門的 Core 版本，美國建議售價為 $35,900 美金起。
在外觀設定上，Toyota GR Corolla 擁有極為動感的空力套件，前葉子板增擴了 20mm、後葉子版則增擴 30mm，進一步帶來更狂野的寬闊姿態，並可輕鬆對應賽道、林道或者雪地等路面；前保險桿換上巨型的氣壩設計，同時前葉子板也多了通風孔設計，以提供足夠的散熱表現；車尾專屬的 3 出排氣尾段不僅能提高動力性能，也替 GR Corolla 帶來獨特的視覺感官；足踏 18 吋 15 輻鋁合金輪圈，搭配 235/40R18 規格的輪胎。

Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla 配備極具視覺張力的外觀套件，前保險桿換上巨型的氣壩設計。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
左右的氣簾造型設計彰顯不好惹的天性。
頭尾燈經過燻黑處理，帥氣度渾然天成。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
尺碼方面，Toyota GR Corolla Core 長寬高分別為 4,410x1,850x1,455mm，軸距為 2,640mm。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
後視鏡採取黑色烤漆妝點。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
前葉子板多出了通風孔設計，以提供足夠的散熱表現。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
側裙更加立體外，更刻有 GR-FOUR 的字樣，代表配備了品牌有名的全時四輪驅動系統。
Core 以及 Circuit Edition 車型標配 18 吋 15 輻式鋁合金輪圈搭配 235/40R18 規格輪胎；若是 Morizo Edition 車型，則將擁有 18 吋 10 輻式鍛造鋁圈，視覺感將更為強烈。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
前葉子板增擴了 20mm、後葉子版則增擴 30mm，進一步帶來更狂野的寬闊姿態，並可輕鬆對應賽道、林道或者雪地等路面。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
車尾同樣具有極高辨識度，難以將其錯認。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Core 配備與車身同色的車頂；Circuit Edition 和 Morizo Edition 則標配鍛造碳纖維車頂，以降低整體重心。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Core 車型鯊魚鰭天線和尾翼採與車身同色烤漆處理；Circuit Edition 將配有消光黑天線、巨大的亮光黑跑車造型尾翼；Morizo Edition 則改採與 Core 同樣式的尾翼造型，但為亮黑色烤漆處理。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
燻黑處理的尾燈增加夜間辨識度。
尾門上貼有 GR COROLLA 金屬車型銘牌。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
車尾專屬的 3 出排氣尾段不僅能提高動力性能，也替 GR Corolla 帶來獨特的視覺感官。
進到 Toyota GR Corolla 車內，座艙保留現有 Corolla Sport 的鋪陳設計，但採用短行程的排檔桿，讓駕駛者的手臂能自然放下，可以進行快速換檔的動作。而手剎車也改為傳統鋼索設計，並且導向駕駛，以迎合甩尾等極限操作的便利性。最後，12.3 吋全數位化儀表也採用 GR 車輛專用的 Full TFT 介面，內部介面參考專業車手的意見來重新研發，提高激烈駕駛時的辨識度。配備方面，具有專屬的織布運動化桶形跑車座椅、GR 三幅式多功能方向盤、8 吋多媒體觸控螢幕、恆溫空調、USB 2.0 電源、電熱座椅以及方向盤 (需選配) 等，而 Toyota Safety Sense™ 3.0 安全系統也在標準配備清單當中，以迎合日常使用的需求。

Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
座艙保留現有 Corolla Sport 的鋪陳設計，但在諸多細節上經過大幅度調整。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
標配 GR 三幅式多功能方向盤，下方加入 GR 徽飾，盤徑不大，握感良好。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
引擎啟動鈕同樣具有 GR 徽飾，尊榮感提升許多。
12.3 吋全數位化儀表也採用 GR 車輛專用的 Full TFT 介面，內部介面參考專業車手的意見來重新研發，提高激烈駕駛時的辨識度。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
8 吋多媒體觸控螢幕。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
自動恆溫空調。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
採用短行程的排檔桿，讓駕駛者的手臂能自然放下，可以進行快速換檔的動作。手剎車也改為傳統鋼索設計，並且導向駕駛，以迎合甩尾等極限操作的便利性。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
踏板擁有金屬妝點，貴氣感再上一層樓。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
具有專屬的 GR 織布運動化桶形跑車座椅，提供出色的包覆與支撐性。高階版車型則導入 Brin Naub® 類麂皮材質和人工皮質，提供更優秀的防滑效果。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
後座空間適合身材嬌小或孩童乘坐；Morizo Edition 更將後座完全拆除來達到極致輕量化，取而代之的是可以提升車體剛性的金屬拉桿，原廠還表示，當車主參加賽道活動時，後方騰出的空間可足夠容納 4 顆備用輪胎。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
中船保留 Type-C 電源和 12V 充電口。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
後排座椅可做 60/40 分離傾倒，提供更寬敞的置物空間。
動力部分搭載 1.6L G16E-GTS 渦輪增壓直列三缸引擎，性能輸出經過大幅度調教，可發揮出 304PS / 6,500rpm 最大馬力、峰值扭力則為 370Nm / 3,000-5,550rpm，搭配 iMT 6 速手排設定及 GR-FOUR AWD 系統，0-100km/h 加速不到 5 秒即可完成，最高極速可達 230km/h。該車同樣以現有 GA-C 平台打造，車體結構上則透過更多的焊點與結構黏合劑強化車體的剛性，進一步增進操駕感，操駕表現受到外媒一致的肯定，也讓眾多的消費者備感期待。

搭載 1.6L G16E-GTS 渦輪增壓直列三缸引擎，性能輸出經過大幅度調教，可發揮出 304PS / 6,500rpm 最大馬力、峰值扭力則為 370Nm / 3,000-5,550rpm。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
搭配 iMT 6 速手排設定及 GR-FOUR AWD 系統，0-100km/h 加速不到 5 秒即可完成，最高極速可達 230km/h。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
透過排檔桿前方的撥鈕，可選擇 Eco、Normal、Sport 以及 Custom 等 4 種駕駛模式。
Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍
GR-FOUR 全時四驅系統可透過排檔桿後方的旋鈕進行比例配置。
自 1966 年第一輛 Corolla 誕生以來，歷經了 Sedan、Wagon、Hatchback和 SUV 等各種演化，以滿足客戶不斷變化的生活方式。GR 系列的車款皆是在  Toyota 社長豐田章男 (Toyoda Akio) 大力的推動下，由旗下賽車團隊GAZOO Racing 負責主導研發，是該廠多年來在賽道上嘔心瀝血的科技結晶，而目前台灣總代理和泰還尚未表示是否會導入 GR Corolla，以目前原廠公佈車輛的配額來看，車迷們還是得保持耐心持續盼望了。

Toyota GR Corolla Core 實拍
Toyota GR Corolla Core 實拍

有錢無處花，那就弄一輛有W12動力的Bentley Continental Flying Spur貨卡

新臺幣 185 萬元起 / 48V 輕油電助力　2024 年式 Volvo V60 B3 Plus 正式上市

IIHS更新撞擊測試結果Part 4，Honda Accord/Hyundai Sonata/Kia K5/Nissan Altima/Subaru Outback/Toyota Camry/Volkswagen Jetta僅一車得良好評分

入手門檻再探低！Volvo V60 B3 Plus 新動力上市限量優惠價 179 萬

我是廣告 請繼續往下閱讀