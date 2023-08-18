6 速手排配置 / 國外超搶手！　Toyota GR Corolla Core 實拍

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本次實拍的車輛為 Toyota GR Corolla 車系中最入門的 Core 版本，美國建議售價為 $35,900 美金起。在外觀設定上，Toyota GR Corolla 擁有極為動感的空力套件，前葉子板增擴了 20mm、後葉子版則增擴 30mm，進一步帶來更狂野的寬闊姿態，並可輕鬆對應賽道、林道或者雪地等路面；前保險桿換上巨型的氣壩設計，同時前葉子板也多了通風孔設計，以提供足夠的散熱表現；車尾專屬的 3 出排氣尾段不僅能提高動力性能，也替 GR Corolla 帶來獨特的視覺感官；足踏 18 吋 15 輻鋁合金輪圈，搭配 235/40R18 規格的輪胎。
Toyota GR Corolla 配備極具視覺張力的外觀套件，前保險桿換上巨型的氣壩設計。
左右的氣簾造型設計彰顯不好惹的天性。
頭尾燈經過燻黑處理，帥氣度渾然天成。
尺碼方面，Toyota GR Corolla Core 長寬高分別為 4,410x1,850x1,455mm，軸距為 2,640mm。
後視鏡採取黑色烤漆妝點。
前葉子板多出了通風孔設計，以提供足夠的散熱表現。
側裙更加立體外，更刻有 GR-FOUR 的字樣，代表配備了品牌有名的全時四輪驅動系統。
Core 以及 Circuit Edition 車型標配 18 吋 15 輻式鋁合金輪圈搭配 235/40R18 規格輪胎；若是 Morizo Edition 車型，則將擁有 18 吋 10 輻式鍛造鋁圈，視覺感將更為強烈。
前葉子板增擴了 20mm、後葉子版則增擴 30mm，進一步帶來更狂野的寬闊姿態，並可輕鬆對應賽道、林道或者雪地等路面。
車尾同樣具有極高辨識度，難以將其錯認。
Core 配備與車身同色的車頂；Circuit Edition 和 Morizo Edition 則標配鍛造碳纖維車頂，以降低整體重心。
Core 車型鯊魚鰭天線和尾翼採與車身同色烤漆處理；Circuit Edition 將配有消光黑天線、巨大的亮光黑跑車造型尾翼；Morizo Edition 則改採與 Core 同樣式的尾翼造型，但為亮黑色烤漆處理。
燻黑處理的尾燈增加夜間辨識度。
尾門上貼有 GR COROLLA 金屬車型銘牌。
車尾專屬的 3 出排氣尾段不僅能提高動力性能，也替 GR Corolla 帶來獨特的視覺感官。進到 Toyota GR Corolla 車內，座艙保留現有 Corolla Sport 的鋪陳設計，但採用短行程的排檔桿，讓駕駛者的手臂能自然放下，可以進行快速換檔的動作。而手剎車也改為傳統鋼索設計，並且導向駕駛，以迎合甩尾等極限操作的便利性。最後，12.3 吋全數位化儀表也採用 GR 車輛專用的 Full TFT 介面，內部介面參考專業車手的意見來重新研發，提高激烈駕駛時的辨識度。配備方面，具有專屬的織布運動化桶形跑車座椅、GR 三幅式多功能方向盤、8 吋多媒體觸控螢幕、恆溫空調、USB 2.0 電源、電熱座椅以及方向盤 (需選配) 等，而 Toyota Safety Sense™ 3.0 安全系統也在標準配備清單當中，以迎合日常使用的需求。
座艙保留現有 Corolla Sport 的鋪陳設計，但在諸多細節上經過大幅度調整。
標配 GR 三幅式多功能方向盤，下方加入 GR 徽飾，盤徑不大，握感良好。
引擎啟動鈕同樣具有 GR 徽飾，尊榮感提升許多。
12.3 吋全數位化儀表也採用 GR 車輛專用的 Full TFT 介面，內部介面參考專業車手的意見來重新研發，提高激烈駕駛時的辨識度。
8 吋多媒體觸控螢幕。
自動恆溫空調。
採用短行程的排檔桿，讓駕駛者的手臂能自然放下，可以進行快速換檔的動作。手剎車也改為傳統鋼索設計，並且導向駕駛，以迎合甩尾等極限操作的便利性。
踏板擁有金屬妝點，貴氣感再上一層樓。
具有專屬的 GR 織布運動化桶形跑車座椅，提供出色的包覆與支撐性。高階版車型則導入 Brin Naub® 類麂皮材質和人工皮質，提供更優秀的防滑效果。
後座空間適合身材嬌小或孩童乘坐；Morizo Edition 更將後座完全拆除來達到極致輕量化，取而代之的是可以提升車體剛性的金屬拉桿，原廠還表示，當車主參加賽道活動時，後方騰出的空間可足夠容納 4 顆備用輪胎。
中船保留 Type-C 電源和 12V 充電口。
後排座椅可做 60/40 分離傾倒，提供更寬敞的置物空間。動力部分搭載 1.6L G16E-GTS 渦輪增壓直列三缸引擎，性能輸出經過大幅度調教，可發揮出 304PS / 6,500rpm 最大馬力、峰值扭力則為 370Nm / 3,000-5,550rpm，搭配 iMT 6 速手排設定及 GR-FOUR AWD 系統，0-100km/h 加速不到 5 秒即可完成，最高極速可達 230km/h。該車同樣以現有 GA-C 平台打造，車體結構上則透過更多的焊點與結構黏合劑強化車體的剛性，進一步增進操駕感，操駕表現受到外媒一致的肯定，也讓眾多的消費者備感期待。
搭載 1.6L G16E-GTS 渦輪增壓直列三缸引擎，性能輸出經過大幅度調教，可發揮出 304PS / 6,500rpm 最大馬力、峰值扭力則為 370Nm / 3,000-5,550rpm。
搭配 iMT 6 速手排設定及 GR-FOUR AWD 系統，0-100km/h 加速不到 5 秒即可完成，最高極速可達 230km/h。
透過排檔桿前方的撥鈕，可選擇 Eco、Normal、Sport 以及 Custom 等 4 種駕駛模式。
GR-FOUR 全時四驅系統可透過排檔桿後方的旋鈕進行比例配置。自 1966 年第一輛 Corolla 誕生以來，歷經了 Sedan、Wagon、Hatchback和 SUV 等各種演化，以滿足客戶不斷變化的生活方式。GR 系列的車款皆是在 Toyota 社長豐田章男 (Toyoda Akio) 大力的推動下，由旗下賽車團隊GAZOO Racing 負責主導研發，是該廠多年來在賽道上嘔心瀝血的科技結晶，而目前台灣總代理和泰還尚未表示是否會導入 GR Corolla，以目前原廠公佈車輛的配額來看，車迷們還是得保持耐心持續盼望了。