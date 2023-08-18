福特跟通用加起來都快比不上 VinFast估值超過2.7兆元
來自越南Vingroup集團的電動車品牌VinFast在2017年才成立，現在他們透過特殊目的收購SPAC的方式在美國掛牌上市，其股票代碼是VFS，上市價格是每股10元美金，不過開盤就直接來到每股22元美金，而且到收盤前不斷上漲，最後以每股37.06美金結束第一天的行情，這代表著他們的市值來到850億美金，折合台幣超越2.7兆元。
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VinFast的上市在華爾街掀起了討論，因為他們上市首日股價狂飆，收盤價來到每股37.06元美金，讓這個號稱越南版的特斯拉市值估計超過美金850億元，而你要知道即便是美國大廠福特Ford的市值也才美金480億元，GM通用汽車的市值也只有美金460億元，這不是因為福特跟通用汽車規模太小，而是顯現出VinFast的飆漲有多麼誇張，因為他們距離實現盈利還需要很多年的時間，這也是為什麼有不少人認為這樣的股價只是曇花一現的炒作而已。
而其實新上市的電動汽車股票飆漲不是什麼新鮮事，因為在2021年底，美國電動車新興大廠Rivian在上市的一週之後，其市值狂飆至美金1,500億元以上，但是在此之後卻一路下跌到美金200億元左右，VinFast能夠比Rivian還要更好嗎？這樣的問題其實很難找到解答，畢竟該品牌已經在美國投資美金20億元打造工廠，將會生產VF 7、VF 8、VF 9三輛純電車，而且年產量將達到15萬輛，該品牌在越南的發展也是大家關注的焦點，加上他們也跟特斯拉一樣採用直接銷售的方式，究竟能否複製特斯拉的成功值得關注。