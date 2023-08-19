2024 年開始交車 Acura ZDX 純電跑旅正式亮相

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Acura 首款純電動休旅車 ZDX 正式亮相，預計 2024 年開始交車。Acura ZDX 是 2022 年亮相的 Precision EV Concept 電動概念車量產作品， 整體外型輪廓相較於 2009 年登場的首代車型更為保守，保有較純正的 SUV 造型血統。外觀設計上，雖然該車定位在電動休旅車，不過整體造型依舊維持品牌的特色，
車頭承襲家族式的鑽石型五邊形格柵，周圍輪廓還具備發光功能，兩側則結合犀利的 LED 大燈和日行燈，整體視覺侵略性十足。
進入座艙，Acura ZDX 是品牌首款搭載 Bang & Olufsen 音響系統的車款，中控台還具備一組 11 吋數位儀表板以及 11.3 吋多媒體觸控螢幕，具有無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結功能，該系統亦內建 Google 功能，整合 Google Assistant、Google Maps 和 Google Play 等應用程式。安全配備部分，除了提供後方交通警示、盲點轉向輔助和後方行人警示等多項安全系統外，ZDX Type S 還將首次搭載 Hands-Free巡航功能，該功能與 GM的Super Cruise一樣，該技術允許駕駛人在北美 400,000 英里 (643,737 公里) 的允許的道路上雙手可免握方向盤行駛。
動力上， ZDX 規劃兩個車型等級，分別是 A-Spec 及 Type S，前者規劃後置單顆電動馬達或者雙電動馬達系統，可發揮出 340 匹以及 500 匹的最大輸出表現，而 Type S 則僅搭載雙電動馬達系統，另外 Type S 車型則標準搭載車身高度可調的氣壓懸吊以及經過性能調校的主動式懸吊系統，和黃色六活塞 Brembo卡鉗、 15.6 吋碟盤和專屬運動化模式。電池與充電部分，全車系均搭載容量 102kWh 電池模組，支援 190kW 直流充電，官方稱 A-Spec 車型僅需 10 分鐘即可恢復至少 81 英里 (130 公里) 的續航里程，續航表現上，經過 EPA 能源局測試之下，A-Spec 車型分別有 325 英里 (單顆馬達，523 公里) 及 315 英里 (雙顆馬達，507 公里)的表現，Type S 則為 288 英里 (463 公里)。