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可行駛道路的 GT3 賽車 ! 七代最狂野馬 Ford Mustang GTD 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

第七代 Ford Mustang 自去年推出以來不僅提供高達 500 匹馬力的 Dark Horse 車型，亦陸續推出賽道專用的賽車版本。然而 Ford Performance 性能團隊仍不斷挑戰野馬的性能實力，近日宣布將在園石灘車展上帶來全新的 Mustang GTD，其不僅能夠在一般道路上行駛，原廠亦規劃將於明年參加 Le Mans 24 小時耐力賽，目前官方已開出 30 萬美元的起售價。

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Ford 宣布推出大量採用 GT3 賽車技術的 Mustang GTD 道路版賽車。
在外觀上，Mustang GTD 承襲了 GT3 賽車的空力套件，具有符合空氣力學的寬體套件，車頭下方加入更向外延伸的下擾流設計，同時引擎也加入尺寸非常大的通風口造型，車尾醒目的尾翼則從 C 柱末端兩側固定，整體侵略性相當充足。

底盤部分，Mustang GTD 採用先進的半主動式懸吊系統，擁有前獨立短長臂懸吊，可以產生更多的橫向剛度並提升操駕極限，而後面的整體連桿和搖臂結構則安裝在一個管狀框架結構內。而全新懸吊搭配的 20 吋鍛造鋁鎂輪圈，搭配前 325mm、後 345mm 輪胎，隱藏在輪圈內的是 Brembo 碳陶瓷碟盤，而後懸架下方甚至還設計冷卻通道，可幫助剎車系統進行冷卻。

車內照片官方並未公布，但原廠表示 Mustang GTD 標配 Recaro 賽車座椅，以及 3D 列印的換擋撥片、功能旋鈕和 F-22 戰鬥機上的鈦零件製成的相關零件。另外，後排座椅已經完全移除，並換上皮革和碳纖維飾件，同時也開放買家訂製車內想要的顏色。

Ford Mustang GTD 預計將由加拿大 Multimatic 負責生產製造，該公司過去主要負責生產 Ford GT 以及 Mustang 賽車。動力方面，依舊維持 5.2 升 V8 引擎配置，但最高轉數可突破 7,500rpm，最大馬力可達到 800匹之譜。

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