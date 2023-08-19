預覽新世代 QX80 Infiniti QX Monograph 概念車將在圓石灘車展亮相

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Infiniti QX Monograph Pebble Beach Concept 概念休旅車將在圓石灘車展登場。可以看到，QX Monograph 的外觀設計宛如 2017 年登場的 QX80 Monograph 概念車進化版，車頭運用大量的幾何造型所構成，包括新式樣雙弓形家族水箱罩、造型修長 LED 大燈等都能看見 Infiniti 新世代面貌，另外前保險桿增加了貫穿車頭的下氣壩設計，同時二側也具有直立式的燈組。
車側部分可以看到前葉子板採用源自於竹子縱向的通風口設計，整體車身線條相當簡約，並採用隱藏式的車門把手設計，同時還搭載大尺碼的黑紅多輻式鋁圈，在碩大的車身下一點也不突兀。車尾部分後保險桿相當飽滿硬派，搭配兩側的面積同樣寬廣的長方形尾飾管，霸氣感油然而生。至於尾燈也同樣採用了全 LED 搭配貫穿式的設計。
據了解，QX Monograph 的誕生只是 Infiniti 為了向世人展示品牌全新的設計思維，透過獨特的家族式水箱罩以及令人著迷的 LED 燈組，讓看過的人都能留下深刻的印象。由於 QX80 車系是以北美、俄羅斯及部分中東市場為主的大尺碼車款，因此並不在總代理裕隆日產汽車的導入名單之中。不過 QX80 有貿易商少數引進，為部分多金買家彰顯個人風格的選擇。至於下一代 QX80 的消息還尚未確認，但已有消息指出該車最快有望在 2025年前正式現身。