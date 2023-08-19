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Baby Sports健康新體驗　5大類、18種動作評估小孩運動能力指標

▲迷你足球協會祕書長張武業(左)與台中市運動局局長李昱叡。官方提供
▲迷你足球協會祕書長張武業(左)與台中市運動局局長李昱叡。官方提供

運動中心/綜合報導

台灣運動文創在台北花博園區發表「台灣運動x科技產業策略」，透過虛實融合科技與應用建構2030智慧育樂，設置2項數位運動體驗，分別是「Workute AI健身小精靈」互動式運動教練與結合身心體智的「體智能探索」。

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「Workute AI健身小精靈」是一個結合AI智能辨識和趣味性的健身運動平台，也是手機APP，讓人們可以隨時地隨心所欲地運動，不受空間和時間限制。透過AI判讀即時偵測人體33個肢體骨架、精確分析運動動作，確保使用者的姿勢正確，避免不適與受傷的風險。Workute還有討人喜愛的精靈寵物陪伴使用者一起運動，為運動增添樂趣與動力，讓健身變得充滿樂趣且無壓力。

「體智能探索」則是透過一系列的認知功能檢測來瞭解孩童認知功能的狀態，並以此為據提供適當的體智能訓練方法，透過量身訂作的運動（運動處方）除了可以提升身體的運動能力，還能進一步反饋激發大腦潛能，增進身心適應力，提升由不同角度認識事物的能力，進而形成靈活的思維模式。


「虛擬攝影棚」為一小型多功能攝影棚，提供綠幕場景合成體驗，使用者進入綠幕區域可選擇搭配體育賽事轉播、體育課程節目製作、新聞主播等主題進行合成真人與虛擬場景合成作業，體驗體育電視節目錄製過程。


「小小PODCAST主持人」提供縮小版的專業錄音室體驗，使用者將以參加「寶貝運動會」為主題，錄製體驗感想，並可下載錄製成果，保存難得的錄音體驗。運動自媒體區計畫將結合官方網站、網路社群合作Podcast『運動好好玩』及網路新聞媒體，配合「寶貝運動會」活動現場闖關打卡活動，讓參加民眾成為共同宣傳管道，同時引導串接2024巴黎奧運，使議題持續發酵。

迷你足球協會祕書長張武業說，幼童身體素養評測方面希望透過「跑」、「運動力」、「上半身控制」、「下半身控制」、「平衡與穩定」等5大類共18種動作，了解小朋友各種運動能力指標。

身體素養的評測不以強度、頻度、速度為評測標準，而是以單一動作的完成程度為評測標準，且對每組動作提供多面向、等第式質性指標。不但更適用於了解幼童運動能力，還能更直觀呈現幼童的「身體素養」。更重要的是，以動作完成度作為標準的評測方式，不但更適合幼兒操作，同時透過引導幼童完成評測的溝通過程，藉此幫助幼童了解動作目標，與自己身體能力的關聯性，從而建立幼童發覺困境、解決問題、達成目標的能力。

寶貝運動會提供多種以幼童為對象所設計的運動項目體驗，如足球、迷你高爾夫、桌球、體操等。本項活動同時結合「身體素養評測」透過小手拉大手效益，使參加評測的小朋友帶動其家庭了解運動對身體影響，引導投身運動興趣，延展小朋友與其家庭的運動習慣，提昇國民健康力。

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